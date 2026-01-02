拒用屁屁替身 甜茶真臀上陣挨打40回 影評讚值得小金人

「甜茶」演出「橫衝直闖」演技大躍進，影評及影迷們紛紛大讚他值得一座小金人。(路透資料照片)

由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的「橫衝直闖」（Marty Supreme），聖誕節 上映以來票房口碑持續狂飆，對於提摩西突破以往的演出，影評及影迷們紛紛大讚直言他值得一座小金人。綜藝報近日揭露一段驚人幕後祕辛，指提摩西為了追求極致的真實感，在拍攝一場羞辱懲罰戲時，竟堅持「真實屁屁」上場，敬業程度令全場驚呆。

同片演員凱文奧利里透露，拍攝該場戲時，劇組原本已準備好「屁股替身」來完成這段他對提摩西進行懲罰的橋段，然而提摩西拒絕使用替身，堅持以自己的屁股親上陣拍攝。奧利里轉述，提摩西不希望「這影史留名的場景是別人的屁股」，因此決定由本人實際演出該場戲，顯見提摩西不僅對電影、也對自己的屁股有十足的信心。

根據原先的拍攝計畫，奧利里只需使用道具桌球拍，用以降低實際拍打的力道，但沒想到第一下揮擊後，道具立刻壞掉，迫使改用真正的桌球拍拍攝。奧利里表示，這場戲拍攝過程極漫長，在導演賈許沙夫戴(Josh Safdie)的高標準要求下，前後拍了約40個版本。奧利里回憶，沙夫戴不斷要求他「揮得更用力」，讓這場象徵馬提角色關鍵羞辱與轉折的戲碼，呈現出真實且極具衝擊力的效果。

此外，提摩西為電影練習桌球球技長達六年，甚至在拍攝「沙丘」(Dune)期間，把桌球桌搬進沙漠裡，而在拍攝「旺卡」(Wonka)的空檔，則是與人玩起桌球，在「法蘭西特派週報」(The French Dispatch)上映時在坎城影展 期間，隨身攜帶桌球桌與朋友在夕陽下練習揮拍。如此努力不懈地練習，提摩西不但不喊苦，甚至還樂在其中，他表示：「能參與這些自己真正熱愛的事物，真是太棒了。」