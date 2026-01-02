尖酸刻薄全曝光 喜劇演員吉維蔡斯紀錄片揭真性情

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
吉維蔡斯(左)演過多部經典喜劇，圖為他和妻子合影。(路透資料照片)
吉維蔡斯(左)演過多部經典喜劇，圖為他和妻子合影。(路透資料照片)

侮辱正在幫你拍攝紀錄片的導演，或許並非最明智的做法；不過話說回來，吉維蔡斯(Chevy Chase)向來就不是個知道「委婉」怎麼寫的人。

瑪麗娜澤諾維奇(Marina Zenovich)執導、元旦於有線電視新聞網(CNN)播出的紀錄片「I'm Chevy Chase and You're Not」中，這位喜劇演員一開始就將尖酸刻薄表現得淋漓盡致。

蔡斯在第一次與澤諾維奇見面時就警告她，想要瞭解他並不容易；澤諾維奇問他為什麼。「妳不夠聰明，這理由滿意嗎？」他回答。這段對話最終一刀不剪呈現在了紀錄片中，充分展現了澤諾維奇和蔡斯的才華。

蔡斯是一位極具天賦的動作喜劇(physical comedy)演員，曾演出「妙探出擊」(Fletch)、「正義三兄弟」(Three Amigos)、「瘋狂高爾夫」(Caddyshack)和「瘋狂假期」(Vacation)系列等經典喜劇。

「I'm Chevy Chase and You're Not」這部紀錄片，講述了蔡斯的人生和職業生涯，從他黑暗的童年到帶來光亮的「周六夜現場」(Saturday Night Live，SNL)，再提到好萊塢，最後以他在電視劇「廢柴聯盟」(Community)中的混亂時期畫下句點。紀錄片中，丹艾克洛德(Dan Aykroyd)和萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)等多位與他合作過的演員和他的妻子傑妮蔡斯(Jayni Chase)與三個女兒，以及哥哥奈德(Ned)等人，都分享了與他相處的經歷。

紀錄片中展現出這位喜劇演員言辭犀利、尖酸刻薄的形象；擁有龐大粉絲群，但過於直率粗魯的性格也常常惹惱一些人。 「我個性複雜，內心深沉，而且很容易受傷，」他這樣告訴紀錄片導演。

好萊塢

劈頭就罵導演笨 喜劇演員吉維蔡斯紀錄片揭嗆辣本性

夫妻吵架一輩子 中國奶奶80歲離婚「想為自己做一次主」

黃國昌瘦身變了一個人 大方秀前後對照「Do the best」

人物／《誰殺了陳果仁》紀錄片導演辭世

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

