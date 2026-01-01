劈頭就罵導演笨 喜劇演員吉維蔡斯紀錄片揭嗆辣本性

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
喜劇演員吉維蔡斯。(路透資料照)
喜劇演員吉維蔡斯。(路透資料照)

侮辱正在幫你拍攝紀錄片的導演，或許並非最明智的做法；不過話說回來，吉維蔡斯(Chevy Chase)向來就不是個知道「委婉」怎麼寫的人。

在導演瑪麗娜澤諾維奇(Marina Zenovich)執導，在1月1日於有線電視新聞網(CNN)播出的紀錄片「I’m Chevy Chase and You’re Not」中，這位喜劇演員一開始就將尖酸刻薄表現得淋漓盡致；蔡斯在第一次與澤諾維奇見面時就警告她，想要瞭解他並不容易；澤諾維奇問他為什麼。

「妳不夠聰明，這理由滿意嗎？」他回答。

這段對話最終一刀不剪呈現在了紀錄片中，充分展現了澤諾維奇和蔡斯的才華；蔡斯是一位極具天賦的動作喜劇(physical comedy)演員，曾演出「妙探出擊」(Fletch)、「正義三兄弟」(Three Amigos)、「瘋狂高爾夫」(Caddyshack)和「瘋狂假期」(Vacation)系列等七、八十年代的經典喜劇。

「他屬於那種大家都覺得自己很了解的人，」導演澤諾維奇說道，「他早已名聲遠播，但你還是總會想去探尋他內心深處的東西。所以，要真正了解他，對我來說是一個巨大的挑戰。」

「I’m Chevy Chase and You’re Not」這部紀錄片，講述了蔡斯的人生和職業生涯，從他黑暗的童年到帶來光亮的「周六夜現場」(Saturday Night Live，SNL)，再提到好萊塢，最後以他在電視劇「廢柴聯盟」(Community)中的混亂時期劃下句點。紀錄片中，包括丹艾克洛德(Dan Aykroyd)和萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)在內等多位與他合作過的演員和他的妻子傑妮蔡斯(Jayni Chase)與三個女兒，以及哥哥奈德(Ned)等人，都分享了與他相處的經歷。

紀錄片中展現出這位喜劇演員言辭犀利、尖酸刻薄的形象；擁有龐大粉絲群，但過於直率粗魯的性格也常常惹惱一些人。 「我個性複雜，內心深沉，而且很容易受傷，」他這樣告訴紀錄片導演。

▲ 影片來源：YouTube＠Rotten Tomatoes TV（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

