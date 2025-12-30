比肩泰勒絲 碧昂絲躋身10億富翁俱樂部

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
天后碧昂絲的淨資產成功突破了十位數。（路透資料照片）

根據長期追蹤超高淨值人士動態的「富比世」(Forbes)雜誌報導，由於「牛仔卡特」(Cowboy Carter)和「文藝復興世界巡演」(Renaissance World Tour)的成功，天后碧昂絲(Beyoncé)的淨資產成功突破了10億美元，成為全球第五位擁有「十位數」身價的音樂人。

雖然有些名人，像是萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、艾希頓庫奇(Ashton Kutcher)等，是透過精明的投資、消費品和創業項目來積累財富，但碧昂絲的財富則是與她的音樂息息相關，且這位天后幾乎完全掌控著自己的音樂事業。

這位天后如今成功躋身億萬富翁俱樂部，成為包括她丈夫Jay-Z、和她一樣幾乎完全掌控自己音樂事業的泰勒絲(Taylor Swift)、搖滾天王布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)和多虧其個人品牌Fenty的蕾哈娜(Rihanna)等少數躋身該俱樂部的音樂人和演藝圈菁英之一。

碧昂絲2023年「文藝復興世界巡演」總票房接近6億美元，使她穩居當代最具票房號召力的流行音樂人之一，與泰勒絲並列頂級娛樂天后。她同時將巡演內容製作成演唱會電影，全球票房約4400萬美元，其中近半收益直接入袋。

根據「富比世」，其他名列億萬富翁這個小群體的名人還包括：脫口秀演員傑瑞史菲德(Jerry Seinfeld)、前加州州長阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)、製作人迪克·沃爾夫(Dick Wolf)、金獎導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、喜劇明星泰勒佩瑞(Tyler Perry)、NBA球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)、高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)、脫口秀女王歐普拉(Oprah Winfrey)、「魔戒」(The Lord of the Rings)金獎導演彼得傑克森(Peter Jackson)、洛杉磯湖人傳奇球星魔術強生(Magic Johnson)和「星際大戰」(Star Wars)導演喬治盧卡斯(George Lucas)等。

