全球百大美女揭曉 Rosé奪冠BP全上榜 乳神史威尼第2

記者陳穎╱綜合報導
美國知名網站TC Candler揭曉2025年「全球百大美女」排行榜，冠軍由BLACKPINK（簡稱BP）成員Rosé強勢奪下，憑藉獨特氣質與超高國際人氣，再次證明其全球影響力；亞軍則是近年人氣暴漲、被封為「美乳女神」的好萊塢女星席德妮・史威尼（Sydney Sweeney）。第3名由韓團 BABYMONSTER的泰國籍成員Pharita拿下。

台灣代表方面同樣表現亮眼，周子瑜排名第20名，持續穩坐國際女神地位；i-dle成員葉舒華則位列第71名，兩人皆為榜單中備受關注的華語面孔。中職富邦悍將韓籍啦啦隊女孩、被封為「AI 女神」的李珠珢 首度入榜即拿下第97名，從球場紅到國際，話題性十足。

BLACKPINK其他成員也榜上有名，Jisoo高居第11名、Lisa第22名、Jennie排名第46名，再度展現團體的驚人全球影響力。其他韓團成員同樣佔據榜單要角，TWICE日本籍成員Mina第3年入榜，獲得第79名，隊友Sana則拿下第31名；Red Velvet瑟琪連續11年上榜，今年排名第52名；IVE人氣成員張員瑛則位居第26名。

此外，中國女星方面，田曦薇連續第3年進榜，位居第92名，白鹿則排名第 90 名；因真人版「白雪公主」受到高度關注的瑞秋・曾格勒（Rachel Zegler），則名列第84名。

除此之外，韓團新生代人氣偶像如aespa的Karina與IVE的張員瑛也表現亮眼，分別奪得第8名與第26名，充分展現了K-pop明星在全球美感標準中的主導地位。

BLACKPINK 泰國 好萊塢

