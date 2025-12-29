「睡覺時也聽」泰勒絲Spotify鐵粉 13歲女孩刷榜44.9萬分鐘

我的頻道

世界新聞網／輯
泰勒絲的歌曲治癒了美國一名13歲少女。（路透）
13歲美國少女艾瑪伍德（Emma Wood）獲Spotify 認證為「泰勒絲（Taylor Swift）的全球頭號聽眾」，她於2025年累積了近 44萬9280分鐘，相當於312天的聆聽時數，她最喜歡的歌曲是「The Albatross」。

「我真的沒想到會這麼高，」艾瑪說，「我原本以為（收聽次數）大概只有一、兩千之類的。」她還笑說：「一開始我還想，『是不是我的Spotify當機了？』」

Today報導，艾瑪透露，睡覺時也會聽泰勒絲的歌，這也幫助她累積了驚人的收聽時數。

「我小時候如果睡不著，我爸爸就會播放他樂團的歌，然後我就睡著了。」她說。如今，泰勒絲的歌取代爸爸。

艾瑪說，即使聽了8萬遍，她也從未對「The Albatross」感到厭倦。「我不覺得還有哪一首歌能帶給我那種感覺，」她說，「它真的就是一首讓人安心的歌。」

光是在2024 年，她就串流播放「The Albatross」8萬3601 次。

艾瑪也提到，泰勒絲的音樂也對她的心理健康有正面影響。她回憶，去年自己「心理狀況不是很好」，在情緒低落時，第一次播放了這首歌。

「能有一首歌讓我回頭看時覺得：『這首歌陪我走過人生中最艱難、也最輕鬆的一些時刻，』真的很重要，」她說。

艾瑪的母親莫妮卡（Monica）也證實，泰勒絲對女兒產生了巨大的影響，「她從憂鬱變成非常快樂。我從來沒意識到泰勒絲對艾瑪來說有這麼重要。」

艾瑪說，如果有機會見到泰勒絲，她有很多話想說。「我會想跟她說，『真的非常謝謝你成為現在的你，並在這麼多不同的層面上成為我的安心系藝人』，」她說，「你甚至不知道我的存在，但謝謝你理解我。」

艾瑪補充：「我真的很希望有一天能見到她。」

