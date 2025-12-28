碧姬芭杜逝世 「性感小野貓」急流勇退 畢生致力保護動物

我的頻道

記者陳穎／即時報導
碧姬芭杜投身流浪動物保護工作，成為動物權益最堅定的守護者。(美聯社)
法國影壇傳奇女星、被譽為「性感小野貓」的碧姬芭杜（Brigitte Bardot）驚傳辭世，享耆壽91歲。她所創立的「碧姬芭杜基金會」正式對外證實噩耗，聲明中沉痛表示：「基金會以無比哀傷的心情宣布，創辦人兼主席、全球知名女影星暨歌手碧姬芭杜已離世。她在事業巔峰時選擇離開舞台，將一生奉獻給動物福利與基金會使命。」不過，聲明並未進一步說明她離世的具體時間與地點。

碧姬芭杜在1950至1970年代風靡全球，是法國電影史上最具代表性的女星之一，以大膽作風與獨特魅力，成為女性解放與性自由的象徵。她紅遍世界長達15年，地位甚至一度被拿來與瑪麗蓮夢露相提並論，是那個世代最耀眼的文化符號。

然而，在1973年事業如日中天之際，碧姬芭杜卻毅然宣布退出影壇，震撼整個演藝圈。她曾坦言，自己厭倦了每天必須維持美麗形象的生活，不再留戀鎂光燈下的榮耀，而是選擇忠於內心，投身流浪動物保護工作，成為動物權益最堅定的守護者。

她今年10月她曾遭網路謠言誤傳病逝，當時她還親自出面闢謠，直言「我好得很！」並痛批是假新聞。沒想到事隔不到兩個月，噩耗卻真的傳出，讓全球影迷與支持者感到格外不捨與惋惜。

