昔童星蔡斯淪遊民才安置 數小時就爆毀壞旅館拒援助

娛樂新聞組╱綜合報導
泰勒蔡斯曾經是家喻戶曉的童星。(取材自IMDb)
泰勒蔡斯曾經是家喻戶曉的童星。(取材自IMDb)

曾在尼克兒童頻道（Nickelodeon）經典影集「奈德的校園生存指南」（Ned's Declassified School Survival Guide）嶄露頭角的童星泰勒蔡斯(Tylor Chase)，近期生活狀況令人憂心。長期流落街頭的他，近日雖在昔日夥伴協助下短暫獲得旅館安置，卻在入住數小時後失控破壞房間。泰勒蔡斯目前仍拒絕進入專業機構接受治療，其心理健康與成癮問題已讓演藝圈多位好友感到無力與擔憂。

據「噓！星聞」報導，泰勒蔡斯露宿街頭的影片近日在網路上瘋傳，引起外界高度關注。「奈德的校園生存指南」同劇演員丹尼爾柯提斯李(Daniel Curtis Lee)聖誕節前夕曾透過社群分享與泰勒蔡斯見面，並資助他入住旅館。據「TMZ」報導，加州當時正值強烈暴雨，丹尼爾不忍見到泰勒蔡斯在風雨中受凍，特地從洛杉磯開車50英里前往河濱市（Riverside），自掏腰包預付旅館房間費用。

然而僅過數小時，丹尼爾透過TikTok更新狀況：旅館管理人員通知房間已遭破壞。他描述現場景象「房門大開、冰箱整個翻倒、微波爐甚至被扔進浴缸」，直言憂心：「我覺得現在可能真的到了必須通報5150強制精神評估的時候了。」他也坦言猶豫：「你們覺得這樣做公平嗎？由第三方通報，讓一個人被送進機構接受治療，即使你明知他真的需要治療，而且已屬重度精神障礙狀態。」

丹尼爾指出，泰勒蔡斯家人早已多次嘗試將他安置於旅館或飯店，但最終都因嚴重破壞或糾紛告終。他原本抱持希望，希望這次能給昔日夥伴一個安全的暫時棲身之地，但現實卻證明困難重重。丹尼爾也批評加州現行社會支援體系失靈，對像泰勒蔡斯這樣急需心理健康輔導與強制介入的人束手無策，旁人想幫也幫不上忙。

不僅丹尼爾伸出援手，曾因藥物問題跌入低谷，之後成功復健的「野鴨變鳳凰」（The Mighty Ducks）男星 Shaun Weiss 也透過人脈在加州聖克萊門特（San Clemente）專業戒癮中心為泰勒蔡斯預留床位。但據報導，泰勒蔡斯仍拒絕任何介入與治療，讓復健之路仍充滿不確定性。

