喬治克隆尼笑稱家中地位弱勢被當笨蛋 龍鳳胎「壞到骨子裡」

喬治克隆尼和愛妻艾瑪育有一對雙胞胎。（歐新社）

好萊塢 男星喬治克隆尼（George Clooney）近日受訪分享，自己的雙胞胎孩子「壞到骨子裡」，因為他們會用義大利 文狠狠嘲笑他，但他完全聽不懂。

現年64歲的克隆尼，與47歲的人權律師妻子艾瑪克隆尼（Amal Clooney）育有8歲龍鳳胎艾拉（Ella）與亞歷山大（Alexander），孩子們精通多國語言。

他日前登上「The Capital Evening Show with Jimmy Hill」節目時，分享自己在家中的「地位弱勢」，笑說常常只能「像個笨蛋一樣坐在那裡」，看著家人取笑自己。

喬治克隆尼表示：「孩子們還會說一口流利的法文，在我們家，英文都像外語了，所以我早就處於劣勢。他們直接在我面前吐槽我，我只能看著他們問：『你剛剛說什麼？你們在講什麼？』」他解釋，「我太太都聽得懂，全家人也都聽得懂，只有我一個人像個白癡一樣坐在那裡」。

主持人吉米打趣問道：「喬治，他們是在霸凌你嗎？需要我介入嗎？」喬治克隆尼則笑回：「等你有小孩就知道了，他們年紀小，但其實很邪惡。他們真的壞到骨子裡，真的會把你擊垮。」他還開玩笑補充：「說真的，小心一點。或許你可以先租一個小孩來試養一個星期。」

喬治克隆尼也罕見談到與雙胞胎的家庭生活，坦言自己是「晚一點才生小孩」，因此能有更多時間陪伴他們。在近日接受「泰晤士報」訪問時，他談到年輕時在事業與家庭之間取捨的壓力，指出多數人在職涯起步階段，往往必須犧牲與家人相處的時間來維持生計。

他說：「但對我來說比較容易，因為我很晚才有孩子，所以可以花更多時間陪他們。但如果你年輕的時候？那真的很難。」喬治克隆尼解釋，隨著年紀增長、經驗累積與經濟穩定，他現在可以更挑剔自己接演的作品；但在職涯初期，「你根本沒有選擇權」。

他回憶道：「我記得1997年接到『蝙蝠俠4：急凍人』（Batman & Robin）時，我打電話給朋友，我們還尖叫慶祝。因為在那之前，我只拍過一部大型片，對我來說那是個大突破。當然，我們當時並不知道，那會是一部很糟糕的電影。」

儘管身為影壇最具影響力的明星之一，克隆尼最近也透露，他與家人已經離開洛杉磯 的鎂光燈生活，搬到法國的農莊定居。他表示，如今孩子們能在遠離媒體關注的環境中成長，擁有「更好的生活品質」。