「火線重案組」男星詹姆斯蘭森驚傳自縊身亡 享年46歲

詹姆斯蘭森驚傳過世，享年46歲。（路透）

美國演員詹姆斯蘭森（James Ransone）驚傳離世，享年46歲。根據洛杉磯 郡法醫辦公室證實，詹姆斯被發現上吊身亡，消息震驚影視圈。

詹姆斯蘭森最廣為人知的角色，是2003年在HBO 經典影集「火線重案組」（The Wire）第二季中飾演碼頭工人出身、性格衝動的齊吉索博特卡（Ziggy Sobotka）。他在劇中共 出演12集，角色長期遭受同儕與犯罪圈邊緣人物的羞辱與輕視，最終情緒失控犯下命案，並在悔恨中主動向警方自首，角色結局令人唏噓，也成為該劇最令人印象深刻的悲劇人物之一。

詹姆斯蘭森5年後再度與HBO合作，在迷你影集「殺戮世代」（Generation Kill）中與亞歷山大・史柯斯嘉（Alexander Skarsgård）同台演出，飾演真實存在的美軍陸戰隊下士喬許・雷・潘森（Josh Ray Person），全劇7集皆有亮相，該劇描述「滾石」雜誌記者隨軍採訪第一偵察營的戰地經歷。

2019年，詹姆斯蘭森在電影「牠：第二章」（It: Chapter Two）中飾演成年版艾迪卡斯布拉克（Eddie Kaspbrak），將角色的脆弱與恐懼詮釋得細膩動人。近年電影作品還包括「闇黑電話2」（Black Phone 2）等。