無緣奧斯卡 哈里遜福特將獲頒演員工會終身成就獎

哈里遜福特即使年逾80歲仍持續有新作推出，美國演員工會-美國電視和廣播藝人聯合會(SAG-AFTRA)將頒予終身成就獎榮譽。(美聯社)

好萊塢資深影星哈里遜福特(Harrison Ford)從影多年，以「星際大戰」(Star Wars」、「法櫃奇兵」(Indiana Jones)等系列電影中的經典角色享譽影壇，並且締造不少票房佳績，即使年逾80歲仍持續有新作推出，美國演員工會-美國電視和廣播藝人聯合會(SAG-AFTRA)因此將頒予終身成就獎榮譽。

據今日美國報(USA Today)，第32屆SAG-AFTRA頒獎典禮預計明年3月1日舉行，將頒發終身成就獎給現年83歲的哈里遜福特。他發表聲明表示「深感榮幸」，並強調：「能獲得同行演員的認可，對我而言意義非凡，我大半人生都在片場度過，與許多傑出演員與幕後團隊共事，能成為這個行業的一分子，我始終心懷感激。」

哈里遜福特是第61位獲頒SAG-AFTRA終身成就獎的演員。SAG-AFTRA主席西恩奧斯汀(Sean Astin)指出：「哈里遜福特在美國文化獨一無二，他塑造的經典角色影響全球文化深遠，演藝生涯始終充滿驚喜並不斷回饋對表演的熱愛。」

除了主演「星際大戰」、「法櫃奇兵」與「銀翼殺手」(Blade Runner)等經典電影，哈里遜福特代表作包括「證人」(Witness)、「空軍一號」(Air Force One)、「絕命追殺令」(The Fugitive)與「無罪的罪人」(Presumed Innocent)等，並憑藉喜劇影集「誠實診療室」(Shrinking)入圍2025年SAG-AFTRA電視類最佳男主角。

此外，福特還獲得2000年美國電影學會(American Film Institute，AFI)終身成就獎、2002年金球獎 終身成就「西席地密爾獎」(Cecil B. DeMille Award)以及2024年評論家選擇(Critic's Choice)事業成就獎，並於同年被封為「迪士尼 傳奇人物」(Disney Legend)，備受影壇高度推崇。

儘管是票房保證，但哈里遜福特始終無緣奧斯卡 金像獎。他1986年曾與小金人擦身而過，以「證人」獲得最佳男主角提名，但最後得獎人是「蜘蛛女之吻」(The Kiss of A Spider Woman)的威廉赫特(William Hurt)