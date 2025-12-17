奧斯卡頒獎典禮正式擁抱串流世代 將於YouTube獨家轉播

奧斯卡頒獎典禮將於YouTube獨家轉播。美聯社

全球觀影行為正快速從線性電視轉向數位平台、年輕觀眾流失與收視老化的變化下，美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）宣布，自 2029 年起，奧斯卡 頒獎典禮將結束長達半世紀的電視播出模式，全面轉向YouTube 串流平台，象徵好萊塢 最具指標性的典禮，正式承認「觀眾已不再守在電視前」的現實，而奧斯卡頒獎典禮也將正式擁抱串流世代。

據CNN報導，YouTube 已取得奧斯卡自第2029年起至 2033 年的全球獨家轉播權，現任轉播夥伴 ABC 仍將持續播出至 2028 年，包括百年紀念的第 100 屆典禮。據了解，電影學院近年重新競標轉播權，吸引多家傳統媒體與科技平台角逐，最終由 YouTube 以高於其他競標者的價格勝出，但實際金額未對外公開。

YouTube 執行長 Neal Mohan 表示，奧斯卡不只是頒獎典禮，更是全球重要的文化象徵，這次合作將在尊重歷史傳承的同時，讓更多觀眾透過數位方式參與電影藝術。未來奧斯卡將包含紅毯、後台內容與總督舞會等完整節目，於全球免費直播，並提供多語字幕與音軌，擴大國際觸及。

其實，奧斯卡頒獎典禮的電視收視率早已不復當年。即便 2022 年「威爾史密斯掌摑事件」，也僅帶來 1,660 萬平均觀眾數；2025 年為 1,810 萬人，與 1998 年「鐵達尼號」時代的 5,700 萬相比，已然是節節敗退。

擁抱YouTube消息一出，已在好萊塢引發爭議。部分創作者質疑，將奧斯卡交給以創作者內容與演算法驅動聞名的平台，是否會稀釋其文化重量？也有人指出，YouTube 缺乏大型現場典禮的經驗，能否接手這全球象徵性的典禮節目，成為最大考驗。只是在院線式微、串流成為主流的產業轉型浪潮下，奧斯卡此舉被視為一個明確訊號——電影最高殿堂，似乎已轉向下一個世代的入口。