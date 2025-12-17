葛妮絲派特洛新片首映 女兒偷穿媽媽30年前戰袍 紅毯搶鏡

我的頻道

世界新聞網／輯
葛妮絲派特洛(右)與21歲的女兒艾波，五官神複製。（美聯社）
葛妮絲派特洛(右)與21歲的女兒艾波，五官神複製。（美聯社）

好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）17日出席新片「橫衝直闖」(Marty Supreme)紐約首映，驚喜帶著兩位子女現身，成為全場焦點。

葛妮絲派特洛與英國「酷玩樂團」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）有過一段婚姻，兩人的子女分別是21歲的女兒艾波（Apple）以及19歲的兒子摩西（Moses）。葛妮絲派特洛與克里斯馬汀離婚後仍維持良好關係。

葛妮絲派特洛在電影「橫衝直闖」中飾演一名過氣影星，她在首映當晚以一身Valentino全黑禮服亮相，展現曼哈頓名流的優雅氣質。女兒艾波同樣選穿黑色禮服，母女倆並肩合影時，深邃的五官與神情如出一轍，基因強大令人驚嘆。

有趣的是，艾波的黑色禮服被時尚媒體發現，正是葛妮絲派特洛在1996年出席成名作「艾瑪姑娘要出嫁」（Emma）首映時所穿的同一件戰袍。

葛妮絲派特洛近期在接受Vogue採訪時透露，女兒艾波對她的收藏瞭若指掌。「她經常翻箱倒櫃，特別迷戀我那些90年代的Calvin Klein和Prada。」葛妮絲派特洛笑說：「有時候我們會一起玩變裝遊戲，她會試穿我的奧斯卡禮服，我們在更衣室裡玩得非常開心。」

葛妮絲派特洛(中)帶著21歲的女兒艾波以及19歲的兒子摩西，出席電影首映。（美聯...
葛妮絲派特洛(中)帶著21歲的女兒艾波以及19歲的兒子摩西，出席電影首映。（美聯社）

