葛妮絲派特洛新片首映 女兒偷穿媽媽30年前戰袍 紅毯搶鏡

葛妮絲派特洛(右)與21歲的女兒艾波，五官神複製。（美聯社）

好萊塢 女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）17日出席新片「橫衝直闖」(Marty Supreme)紐約首映，驚喜帶著兩位子女現身，成為全場焦點。

葛妮絲派特洛與英國「酷玩樂團」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）有過一段婚姻，兩人的子女分別是21歲的女兒艾波（Apple）以及19歲的兒子摩西（Moses）。葛妮絲派特洛與克里斯馬汀離婚後仍維持良好關係。

葛妮絲派特洛在電影「橫衝直闖」中飾演一名過氣影星，她在首映當晚以一身Valentino全黑禮服亮相，展現曼哈頓 名流的優雅氣質。女兒艾波同樣選穿黑色禮服，母女倆並肩合影時，深邃的五官與神情如出一轍，基因強大令人驚嘆。

有趣的是，艾波的黑色禮服被時尚媒體發現，正是葛妮絲派特洛在1996年出席成名作「艾瑪姑娘要出嫁」（Emma）首映時所穿的同一件戰袍。