談巨星父母伊森霍克、烏瑪舒曼 瑪雅霍克：教會我片場生存

瑪雅霍克以影集「怪奇物語」紅遍全球。(取材自IMDb）

瑪雅霍克（Maya Hawke）出身演藝世家，父母分別是好萊塢 巨星伊森霍克（Ethan Hawke）與烏瑪舒曼，堪稱「超級星二代」，但她憑藉自身實力，以影集「怪奇物語」（Stranger Things）走紅全球，成功走出父母光環。她近日受訪時也大方談起「星二代」身分，直言確實有優勢，卻並非外界想像的資源或機會，「而是不必每件事都從跌倒再慢慢學起。」

瑪雅霍克自2019年加入「怪奇物語」第3季，在劇中飾演冰淇淋店打工妹「蘿蘋」，角色原本只是配角，卻因討喜表現與人氣暴漲，戲份逐季加重，成為影集不可或缺的重要角色之一。即便擁有星二代背景，她在片場始終保持謙遜，也以自然真誠的演出圈粉無數。

現年27歲的她透露，其實父母早在她加入劇組前，就是「怪奇物語」的忠實觀眾，「他們知道我接到這個角色時，真的超級興奮。」她笑著分享一段家庭趣事，表示曾和媽媽一起追看第4季，沒想到媽媽突然轉頭對她說：「妳再也不會這麼可愛了。」一句話讓她哭笑不得，也展現母女之間親密又幽默的互動。

面對外界對「星二代」的討論，瑪雅霍克並未閃躲，而是選擇坦率回應。她直言，自己確實享有某種程度的優勢，但那並不代表不用努力或不必試鏡，「真正的差別在於，父母能給我很多建議，讓我少走冤枉路」。