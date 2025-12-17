談巨星父母伊森霍克、烏瑪舒曼 瑪雅霍克：教會我片場生存

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
瑪雅霍克以影集「怪奇物語」紅遍全球。(取材自IMDb）
瑪雅霍克以影集「怪奇物語」紅遍全球。(取材自IMDb）

瑪雅霍克（Maya Hawke）出身演藝世家，父母分別是好萊塢巨星伊森霍克（Ethan Hawke）與烏瑪舒曼，堪稱「超級星二代」，但她憑藉自身實力，以影集「怪奇物語」（Stranger Things）走紅全球，成功走出父母光環。她近日受訪時也大方談起「星二代」身分，直言確實有優勢，卻並非外界想像的資源或機會，「而是不必每件事都從跌倒再慢慢學起。」

瑪雅霍克自2019年加入「怪奇物語」第3季，在劇中飾演冰淇淋店打工妹「蘿蘋」，角色原本只是配角，卻因討喜表現與人氣暴漲，戲份逐季加重，成為影集不可或缺的重要角色之一。即便擁有星二代背景，她在片場始終保持謙遜，也以自然真誠的演出圈粉無數。

現年27歲的她透露，其實父母早在她加入劇組前，就是「怪奇物語」的忠實觀眾，「他們知道我接到這個角色時，真的超級興奮。」她笑著分享一段家庭趣事，表示曾和媽媽一起追看第4季，沒想到媽媽突然轉頭對她說：「妳再也不會這麼可愛了。」一句話讓她哭笑不得，也展現母女之間親密又幽默的互動。

面對外界對「星二代」的討論，瑪雅霍克並未閃躲，而是選擇坦率回應。她直言，自己確實享有某種程度的優勢，但那並不代表不用努力或不必試鏡，「真正的差別在於，父母能給我很多建議，讓我少走冤枉路」。

她也坦承，自己花了一段時間才願意真正聽進父母的意見，但後來發現這些建議非常受用，「他們教的不是怎麼演戲，而是怎麼在片場生存。」包括如何為自己發聲、如何保護自己、如何與人合作、如何成為團隊中值得信任的一員，「我真的非常感激他們給我的這些建議」。

瑪雅霍克(左)和爸爸伊森霍克開心合影。（取材自Instagram）
瑪雅霍克(左)和爸爸伊森霍克開心合影。（取材自Instagram）

陳曉東「騙我一輩子」奪影帝 女兒朵朵驚喜客串 暌違22年合作吳孟達

瑪雅霍克憑「怪奇物語」爆紅 坦言星二代確有優勢

名導羅伯雷納夫婦遭割喉亡 毒癮兒被捕…前1天在派對激烈爭吵

女童遭虐餓死、全身13處骨折 養父自殺養母被控

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
蔡淳佳相隔17年與台灣歌迷相見。記者林士傑／攝影

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

2025-12-13 11:03
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
何晴在北京離世，享年61歲。（取材自微博）

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

2025-12-13 21:19
賴佩霞（左一）的小女婿（右一）病重過世。(圖／尚時代文創娛樂提供)

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

2025-12-11 10:09

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

