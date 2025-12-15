裘莉首度公開乳房切除疤痕 籲醫療與篩檢不應受限

我的頻道

安潔莉娜裘莉。(歐新社資料照)
安潔莉娜裘莉。(歐新社資料照)

美國影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）在本週發行的「時代雜誌法國版」（Time France）創刊號為雜誌拍攝寫真，首次公開展示她雙側乳房切除手術的疤痕。

法新社報導，以人道主義工作聞名的安潔莉娜裘莉告訴雜誌說：「我和許多我愛的女性都擁有這些疤痕。每當看到其他女性分享她們的傷痕時，我總是很感動。」

這組由攝影師高德柏格（Nathaniel Goldberg）拍攝的照片，登上了雜誌封面。

▲ 影片來源：Instagram＠angiejoliediva（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

曾以「女生向前走」（Girl, Interrupted）獲頒奧斯卡最佳女配角獎的安潔莉娜裘莉，2013年對外公布自己帶有基因缺陷及家族史而被評估為罹患乳癌高風險群，因而接受雙側乳房切除手術，又於2015年進行雙側卵巢切除手術。

裘莉公開消息的決定，鼓勵了其他女性接受癌症篩檢。

她對「時代雜誌法國版」表示：「獲得篩檢與醫療照護的權利，不應因財力或居住地受限。」

裘莉最新主演的電影「時裝」（Coutures，暫譯），由法國女導演艾莉絲溫諾克爾（Alice Winocour）執導，預計2026年2月上映。

根據目錄，「時代法國雜誌」創刊號還包括對美國駐法大使查爾斯．庫許納（Charles Kushner）的專訪、烏克蘭頓巴斯（Donbas）地區的報導，以及調查藝術品非法交易的黑市內幕。

