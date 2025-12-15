名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

2014年，羅伯雷納夫婦與兒子尼克(右)出席紐約頒獎晚宴影。(路透)

好萊塢 名導羅伯雷納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒（Michele Singer Reiner）14日被發現死於洛杉磯 的家中，洛杉磯警方15日證實，羅伯雷納的兒子尼克因涉嫌謀殺父母而被捕。

32歲的尼克周日晚間被警方拘留，監獄紀錄最初顯示其保釋金定為400萬美元，但警方其後表示，尼克已被裁定不得保釋，持續羈押。

洛杉磯時報引述家族友人報導，羅伯雷納與尼克曾在喜劇演員柯南歐布萊恩（Conan O’Brien）家中的一場聖誕派對上發生爭執，當天同時也是猶太 光明節（Hanukkah）的第一天。

TMZ報導稱，派對期間，羅伯與尼克爆發了一場「非常激烈、音量極大的爭吵」，聲音之大，連在場的多名賓客都清楚聽見。

消息人士指出，隨後羅伯與蜜雪兒一同離開派對；目前尚不清楚尼克是否也隨後離開。

TMZ則報導，雷納夫婦是在一場爭執中遭一名家人割喉。

家族消息人士補充表示，過去數個月以來，蜜雪兒曾向親近友人傾訴內心的煎熬，坦言她與羅伯已對尼克的精神健康問題以及疑似的藥物濫用狀況感到束手無策，不知道還能如何幫助兒子。她曾對朋友表示：「我們什麼方法都試過了。」