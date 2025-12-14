60歲「摩登大聖」男星彼得格林猝逝 日76歲名導原田真人逝世

美國演員彼得格林（Peter Greene）離世，享壽60歲。（取材自IMDB）

曾在「摩登大聖」（The Mask）與「黑色追緝令」（Pulp Fiction）中參與演出的美國演員彼得格林（Peter Greene），近日被發現陳屍於紐約下東城公寓，享壽60歲。

彼得格林的經紀人愛德華茲出面向媒體證實噩耗，同時透露彼得格林被發現在公寓內失去意識，當場被宣告死亡。而目前依警方初步認定，現場沒有任何他殺的跡象，詳細的死因仍待法醫確認。

經紀人指出，彼得格林是個非常棒的人，兩人合作超過10年，雖然一直以來他都被人冠上「難搞」的標籤，但事實上彼得格林是個完美主義者，對自己的工作一向都是全力以赴。同時，彼得格林私底下也是一個內心寬厚的人，「他真的是我們這一代最偉大的演員之一，也是我很好的朋友，我會非常想念他」。

此外，曾以演員身分與李連杰 合作過電影「霍元甲」的日本 名導原田真人（Harada Masato），於8日逝世，享壽76歲，死因目前尚待確認。

原田眞人出身於靜岡縣，他先擔任電影評論家，隨後於1979年以導演身分出道，曾執導過役所廣司主演的逃亡劇「神風計程車」以及「金融腐蝕列島：咒縛」等社會派作品的日本電影。