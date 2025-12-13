「超少女」試鏡內幕曝光 米莉愛考克：沒人通知我中選

「超少女」由米莉愛考克擔綱演出。（圖／華納提供）

2026年暑假大片「超少女」（Supergirl）日前舉辦首波線上預告發布會，製片詹姆斯岡恩（James Gunn）、導演克雷格格里斯佩（Craig Gillespie）以及主演米莉愛考克（Milly Alcock）一同受訪。她自爆當初獲得角色時根本沒有人通知她。

米莉愛考克表示，當初在試鏡完離開現場，就有一種確定會得到角色的預感，「當時我心裡就冒出一句『X！有了，我真的拿到了。』我有直覺，我感覺這件事會改變我的人生，結果真的改變了，我很興奮但也超害怕，覺得天呀我到底是怎麼做到的。」

製片詹姆斯岡恩(左起)、米莉愛考克、導演克雷格格里斯佩一同出席電影「超少女」線上記者會。（圖／華納提供）

而在確定得到角色的當下，是製片詹姆斯岡恩的一封訊息：「沒有人跟我說你得到角色了，我記得我收到導演的簡訊，他直接貼給我Deadline的報導，那就是我知道自己得到角色的方式。」而製片詹姆斯岡恩在一旁直說：「我有打給妳耶，是妳沒接電話。」

被問起為角色做的準備，米莉愛考克表示，她看了很多原版漫畫，甚至將其視為聖經：「因為『超少女』的故事設定在那個版本，她不像其他版本，是完全基於那個故事線。然後我做大量特技訓練，把身體練到最好，做了很多很有趣的特技。」

至於拍動作戲最具挑戰的部分，米莉愛考克笑說，吊鋼絲是最舒服的時候：「因為不用吹風、淋雨，也不會有瘀青出現。但從技術面看，要在鏡位正確的情況下打出一拳很難。」另外她指出，很多時候到現場才被告知馬上要拍一場沒學過的打戲，「我只有15分鐘排練，還有爆破、拉鋼絲、氣浪等等。如果出錯，要重來很久，所以大家配合要非常一致」。

導演克雷格格里斯佩也在一旁補充：「米莉要同時和8個吊鋼絲的演員打在一起，她都能一次完成。然後每天早上5點半要跟教練訓練，持續整整4個半月。」

談起超少女「Kara」，米莉愛考克指出，她是一個非常「接地氣」超級英雄，「她是一個觀眾能理解、能共鳴、充滿缺陷的人。真正讓她不同的地方，就是她是超級英雄。這也是為什麼劇本那麼美、角色那麼好演」。

導演克雷格格里斯佩曾拍過「老娘叫譚雅」、「時尚惡女：庫伊拉」等另類女性電影，他表示特別喜歡處理「有缺陷」的角色：「我整個職涯都在處理有缺陷的角色，找到同理心、找到驅動他們的東西。」

克雷格格里斯佩坦言，「超少女」這次的版本有很多心魔、包袱，「在電影一開始她沒有處理好，對演員來說這是個完美的起點。我很喜歡從破碎開始，一步步重建」。