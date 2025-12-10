觀影說劇／葛倫鮑威爾爭280億遺產 上演豪門復仇大戲

葛倫鮑威爾新作「豪門殺人指南」為2026年開春第一強檔。（圖／CATCHPLAY提供）

2026開春第一強檔「豪門殺人指南」（How to Make a Killing）即將於2026年2月上映，由新一代動作英雄葛倫鮑威爾（Glen Powell）揭開一段荒誕致命的豪門復仇計畫。

本片由驚悚犯罪電影「罪犯艾蜜莉」(Emily the Criminal)導演約翰帕頓福特（John Patton Ford）操刀，融合富豪家族、黑色幽默的元素打造全新殺戮，男主角葛倫鮑威爾飾演貝克瑞費洛（Becket Redfellow），因母親遭豪門家族逐出而從出生便被剝奪一切。

在近日釋出的預告中，他指出族譜上的七個有錢的混蛋，這七個親戚，就是他和280億元財產的距離，為爭奪280億遺產，他將不擇手段，清除其他家族成員。而葛倫鮑威爾近日接受訪問時也透露：「這部電影非常棒，約翰帕頓福特是一名非常了不起的導演，我迫不及待想讓大家看到這部電影。」展現對電影的高度信心。

除了男主角葛倫鮑威爾，其他參與的卡司亦包括「懼裂」人氣女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、艾德哈里斯（Ed Harris）、扎克伍茲（Zach Woods）、潔西卡漢維克（Jessica Henwick）、陶佛葛瑞斯（Topher Grace）、比爾坎普（Bill Camp）、肖恩卡梅倫麥可爾（Sean Cameron Michael）及裘德洛之子拉夫勞（Raff Law）等實力派演員齊聚飆戲。

電影「豪門殺人指南」劇情描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾飾），為奪回理應屬於自己的遺產，決心不擇手段，策畫連環謀殺計劃，除掉擋在他與280億遺產之間的七名家族財產承人，奪回他的身分與巨額遺產。然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對一名看穿他陰謀、又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞(瑪格麗特庫利飾)，否則，一切都有可能功虧一簣。