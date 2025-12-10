我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

觀影說劇／葛倫鮑威爾爭280億遺產 上演豪門復仇大戲

記者廖福生／綜合報導
葛倫鮑威爾新作「豪門殺人指南」為2026年開春第一強檔。（圖／CATCHPLAY提供）
葛倫鮑威爾新作「豪門殺人指南」為2026年開春第一強檔。（圖／CATCHPLAY提供）

2026開春第一強檔「豪門殺人指南」（How to Make a Killing）即將於2026年2月上映，由新一代動作英雄葛倫鮑威爾（Glen Powell）揭開一段荒誕致命的豪門復仇計畫。

本片由驚悚犯罪電影「罪犯艾蜜莉」(Emily the Criminal)導演約翰帕頓福特（John Patton Ford）操刀，融合富豪家族、黑色幽默的元素打造全新殺戮，男主角葛倫鮑威爾飾演貝克瑞費洛（Becket Redfellow），因母親遭豪門家族逐出而從出生便被剝奪一切。

在近日釋出的預告中，他指出族譜上的七個有錢的混蛋，這七個親戚，就是他和280億元財產的距離，為爭奪280億遺產，他將不擇手段，清除其他家族成員。而葛倫鮑威爾近日接受訪問時也透露：「這部電影非常棒，約翰帕頓福特是一名非常了不起的導演，我迫不及待想讓大家看到這部電影。」展現對電影的高度信心。

除了男主角葛倫鮑威爾，其他參與的卡司亦包括「懼裂」人氣女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、艾德哈里斯（Ed Harris）、扎克伍茲（Zach Woods）、潔西卡漢維克（Jessica Henwick）、陶佛葛瑞斯（Topher Grace）、比爾坎普（Bill Camp）、肖恩卡梅倫麥可爾（Sean Cameron Michael）及裘德洛之子拉夫勞（Raff Law）等實力派演員齊聚飆戲。

電影「豪門殺人指南」劇情描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾飾），為奪回理應屬於自己的遺產，決心不擇手段，策畫連環謀殺計劃，除掉擋在他與280億遺產之間的七名家族財產承人，奪回他的身分與巨額遺產。然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對一名看穿他陰謀、又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞(瑪格麗特庫利飾)，否則，一切都有可能功虧一簣。

上一則

「家業」才爆被抄襲…「狙擊蝴蝶」也傳淪陷

下一則

蔡依林拍MV拚了 48小時內上天、下水、入沙漠

延伸閱讀

南韓傳奇影后金芝美 美國辭世享壽85歲 曾拍700部電影

南韓傳奇影后金芝美 美國辭世享壽85歲 曾拍700部電影
神盾53號艦停靠舊金山港 曾出演電影對抗外星人

神盾53號艦停靠舊金山港 曾出演電影對抗外星人
清北菁英「嫁」豪門閃離 又因470元被前妻限高

清北菁英「嫁」豪門閃離 又因470元被前妻限高
資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元