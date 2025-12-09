金球獎2026入圍名單 東西雙帥李秉憲、李奧納多爭影帝

李奧納多以「一戰再戰」入圍金球獎影帝。(圖／華納提供)

2026金球獎 入圍公布入圍名單，由保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)執導的「一戰再戰」（One Battle After Another）氣勢如虹，一口氣拿下9項提名，成為本屆電影類最大贏家。緊追其後的挪威片「情感的價值」(Sentimental Value)入圍8項，「罪人」(Sinners)則獲得7項提名，展現強勁競爭力。

南韓名導朴贊郁的「徵人啟弒」，同時入圍音樂及喜劇類最佳影片與最佳外語片，李秉憲也憑該片首次角逐音樂及喜劇類影帝；他將與「橫衝直撞」的提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、「影星傑凱利」(Jay Kelly)的喬治克隆尼、「一戰再戰」的李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、「藍月終曲」(Blue Moon)的伊森霍克(Ethan Hawke)及「暴蜂尼亞」(Bugonia)的傑西普萊蒙(Jesse Plemons)正面競爭，使影帝戰線格外激烈。

影集方面，「白蓮花大飯店」(The White Lotus)以6項入圍領跑，「混沌少年時」(Adolesence)以5項位居第2，「破案三人行」(Only Murders in the Building)與「人生切割術」(Severance)同獲4項提名，延續其話題熱度。

值得注意的是，傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)、阿曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)與雅各艾洛迪(Jacob Elordi)今年皆「雙料入圍」，在電影與影集兩大領域同步獲得肯定，成為名單中的亮點。

動畫片類別也充滿驚喜，「鬼滅之刃 無限城篇」強勢入圍，將與全球熱度不斷攀升的「Kpop獵魔女團」及票房勁作「動物方城市2」(Zootopia 2)展開角逐。此外，此前呼聲極高的台灣電影「左撇子女孩」(Left-Handed Girl)，則在最佳外語片入圍中意外落馬。

金球獎自2024年新增「票房成就獎」以反映市場潮流，今年入圍名單顯得相當耐人尋味，除了「F1 電影」(F1)、「罪人」、「魔法壞女巫：第二部」(Wicked: For Good)等強檔商業作外，尚未上映的「阿凡達：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)以及Netflix的「Kpop獵魔女團」僅在全美1750間電影院 舉辦特別場放映會仍榜上有名，引發外界對評選機制的討論。