金球獎「一戰再戰」9提名最多 「獵魔女團」爭最佳動畫

記者闕志儒、陳穎／綜合報導
入圍本屆金球獎提名的「K-pop 獵魔女團」是在串流平台Netflix上走紅。(美聯社)
2026第83屆金球獎入圍名單8日揭曉，電影類「一戰再戰」(One Battle After Another)氣勢如虹，一口氣獲得九項提名最為風光，成為本屆電影類最大贏家；動畫片類別也充滿驚喜，「鬼滅之刃 無限城篇」強勢入圍，將與全球熱度不斷攀升的「Kpop 獵魔女團」及票房勁作「動物方城市2」展開角逐。

「K-pop 獵魔女團」是在串流平台Netflix上走紅，但該片在6月時也在紐約、洛杉磯和舊金山等地電影院上映，符合奧斯卡評選資格的院線放映。此前呼聲極高的台灣電影「左撇子女孩」，在最佳外語片入圍中意外落馬。

金球獎素有奧斯卡風向球之稱，將於明年1月11日在洛杉磯舉行頒獎典禮，而本屆金球獎的熱門影片，也已早早進入業界專家的奧斯卡入圍預測名單。奧斯卡將於明年1月22日宣布入圍名單。

除由保羅・湯瑪斯・安德森執導的「一戰再戰」外，緊追其後的挪威片「情感的價值」(Sentimental Value)入圍八項，「罪人」(Sinners)則獲得七項提名，展現強勁競爭力。影集方面，「白蓮花大飯店」(The White Lotus)以6項入圍領跑，「混沌少年時」(Adolescence)以五項位居第二，「破案三人行」(Only Murders in the Building)與「人生切割術」(Severance)同獲四項提名，延續其話題熱度。

南韓名導朴贊郁的「徵人啟弒」(No Other Choice)，同時入圍音樂及喜劇類最佳影片與最佳外語片，李秉憲也憑該片首次角逐音樂及喜劇類影帝。他將與「橫衝直撞」(Marty Supreme)的提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)、「影星傑凱利」(Jay Kelly)的喬治庫隆尼(George Clooney)、「一戰再戰」的李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、「藍月終曲」(Blue Moon)的伊森霍克(Ethan Hawke)及「暴蜂尼亞」(Bugonia)的傑西普萊蒙(Jesse Plemons)正面競爭，使影帝戰線格外激烈。

巨石強森(Dwayne Johnson)以「重擊人生」(The Smashing Machine)入圍戲劇類最佳男主角，將和麥可B喬丹(Michael B. Jordan)/「罪人」(Sinners)等人搶影帝。

今年競爭焦點高度集中在「一戰再戰」、「情感的價值」(Sentimental Value)與「哈姆奈特」(Hamnet)三部電影，從導演、編劇到主要演員皆占據多數席位，被視為本屆大指標。

值得注意的是，傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)、阿曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)與雅各艾洛迪(Jacob Elordi)今年皆「雙料入圍」，在電影與影集兩大領域同步獲得肯定，成為名單中的亮點。

金球獎自2024年新增「票房成就獎」以反映市場潮流，但今年入圍名單顯得相當耐人尋味—除了「F1電影」(F1)、「罪人」(Sinners)、「魔法壞女巫：第二部」(Wicked: For Good)等強檔商業作外，即將才要上映的「阿凡達：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)以及Netflix「Kpop 獵魔女團」僅在全美1750間電影院舉辦特別場放映會仍榜上有名，引發外界對評選機制的討論。

女星斯凱P馬歇爾8日在好萊塢主持宣布第83屆金球獎入圍名單的活動。(路透)
金球獎 奧斯卡 電影院

