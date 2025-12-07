好基因的牛仔褲？席德妮史威尼首次回應廣告爭議

亞曼達賽佛瑞（左）與席德妮史威尼2日出席電影「家弒服務」紐約首映會。（美聯社）

正在宣傳新電影的好萊塢 女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）首次回應她具爭議性的American Eagle廣告，她強調自己反對仇恨，並稱外界過分解讀了這支廣告。

這支於7月23日釋出的牛仔褲廣告以「Sydney Sweeney Has Great Jeans」為主題。然而，「jeans」被視為雙關語，影射「genes（基因）」，隨即引發巨大爭議。

部分網友認為AE廣告具有種族意味、暗示基因優越論，另一些人則批評席德妮史威尼迎合男性的凝視。

「很多人替我貼上並不存在的動機與標籤，」席德妮史威尼在接受PEOPLE獨家專訪時說，已意識到，保持沉默只會讓分歧擴大。

「老實說，我對外界反應感到驚訝。」席德妮史威尼說。「我參與拍攝是因為我喜歡那條牛仔褲，也喜歡這個品牌。我不支持那些被強加到廣告上的觀點，很多人替我貼上的動機和標籤根本不是事實。」

席德妮史威尼表示，她決定親自回應廣告爭議，是希望能澄清立場、消弭負面猜測。「認識我的人都知道我總是努力把大家集合在一起，我反對仇恨與分裂。」

「過去我通常不回應負面新聞，但我發現這次的沉默反而讓分歧更大。我希望新的一年大家能更關注彼此的連結，而非差異。」

席德妮史威尼正全力宣傳由同名小說改編的電影「家弒服務」（The Housemaid），與亞曼達賽佛瑞(Amanda Seyfried)有不少對手戲，兩人也維持了不錯交情。她說，「亞曼達常在片場編織，做了一堆可愛的袋子。殺青時，她也做了一個送給我，成為我最喜歡的包包。」

席德妮史威尼補充，她和亞曼達賽佛瑞彼此支持、全力以赴，並在片場「把正能量帶給所有人」。