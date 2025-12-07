我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

好基因的牛仔褲？席德妮史威尼首次回應廣告爭議

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞曼達賽佛瑞（左）與席德妮史威尼2日出席電影「家弒服務」紐約首映會。（美聯社）
亞曼達賽佛瑞（左）與席德妮史威尼2日出席電影「家弒服務」紐約首映會。（美聯社）

正在宣傳新電影的好萊塢女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）首次回應她具爭議性的American Eagle廣告，她強調自己反對仇恨，並稱外界過分解讀了這支廣告。

這支於7月23日釋出的牛仔褲廣告以「Sydney Sweeney Has Great Jeans」為主題。然而，「jeans」被視為雙關語，影射「genes（基因）」，隨即引發巨大爭議。

部分網友認為AE廣告具有種族意味、暗示基因優越論，另一些人則批評席德妮史威尼迎合男性的凝視。

「很多人替我貼上並不存在的動機與標籤，」席德妮史威尼在接受PEOPLE獨家專訪時說，已意識到，保持沉默只會讓分歧擴大。

「老實說，我對外界反應感到驚訝。」席德妮史威尼說。「我參與拍攝是因為我喜歡那條牛仔褲，也喜歡這個品牌。我不支持那些被強加到廣告上的觀點，很多人替我貼上的動機和標籤根本不是事實。」

席德妮史威尼表示，她決定親自回應廣告爭議，是希望能澄清立場、消弭負面猜測。「認識我的人都知道我總是努力把大家集合在一起，我反對仇恨與分裂。」

「過去我通常不回應負面新聞，但我發現這次的沉默反而讓分歧更大。我希望新的一年大家能更關注彼此的連結，而非差異。」

席德妮史威尼正全力宣傳由同名小說改編的電影「家弒服務」（The Housemaid），與亞曼達賽佛瑞(Amanda Seyfried)有不少對手戲，兩人也維持了不錯交情。她說，「亞曼達常在片場編織，做了一堆可愛的袋子。殺青時，她也做了一個送給我，成為我最喜歡的包包。」

席德妮史威尼補充，她和亞曼達賽佛瑞彼此支持、全力以赴，並在片場「把正能量帶給所有人」。

好萊塢

上一則

凱蒂佩芮社群解禁 與杜魯多日本放閃照登上Instagarm

延伸閱讀

晚吃早餐可能危害健康 這些人更容易延後用餐時間

晚吃早餐可能危害健康 這些人更容易延後用餐時間
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
希特勒DNA新研究解密 或缺性發育基因、沒有猶太血統

希特勒DNA新研究解密 或缺性發育基因、沒有猶太血統
「穿著Prada的惡魔2」預告首曝 梅姨1句話嗆翻安海瑟薇

「穿著Prada的惡魔2」預告首曝 梅姨1句話嗆翻安海瑟薇

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減