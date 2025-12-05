馬修派瑞K他命致死案 涉案醫被判2年6月痛哭

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
美國情境喜劇「六人行」中飾演「錢德勒」的馬修派瑞2023年在家中過世。（路透）
美劇「六人行」（Friends）男星馬修派瑞（Matthew Perry）2年前用藥過量死亡，洛杉磯法院宣判，涉案醫生普拉森西亞判刑2年6個月。

中央社報導，44歲的普拉森西亞（Salvador Plasencia）在法庭上泣不成聲，表示「我本來應該保護他的」。他在7月向法官認罪，承認提供俗稱「K他命」的麻醉藥品氯胺酮（ketamine）給馬修派瑞。

馬修派瑞2023年10月被人發現，陳屍在洛杉磯家中的按摩浴缸，享年54歲。法醫驗屍報告指出，死因是「氯胺酮的急性作用」。本案有5名涉案人遭到起訴，普拉森西亞是第一個遭到判刑的涉案人。

根據起訴書，普拉森西亞不是馬修派瑞的主治醫師，兩人沒有正式的醫療關係，而是透過第三方介紹，其藉由診所執照取得藥物之後，以現金交易方式，非法提供給馬修派瑞。

普拉森西亞在認罪時坦承「背叛醫師的天職」，明知馬修派瑞有藥物成癮問題，仍然在未經正規診療的情況下提供藥物。他向法官坦承，診所財務吃緊，無法抗拒大筆現金的誘惑。

儘管檢方指出，馬修派瑞最後致命的劑量不是來自普拉森西亞，但馬修派瑞的父母在受害者陳述書當中指控，普拉森西亞是最該負責的人。他們指控普拉森西亞身為醫生，明知病患的成癮問題，背棄醫師誓言。

本案共有5人遭到起訴，除普拉森西亞被判刑之外，其餘4人也已經認罪，包括綽號「K他命女王」的桑哈（Jasveen Sangha），預計在未來幾個月宣判。

男星馬修派瑞2年前用藥過量死亡，涉案醫生普拉森西亞(圖)判刑2年6個月。(歐新社...
馬修派瑞 洛杉磯 美劇

