伍迪艾倫被控「性騷養女」遭封殺 史嘉蕾喬韓森逆風挺

記者廖福生／即時報導
女星史嘉蕾喬韓森力挺恩師伍迪艾倫。（美聯社）
90歲的奧斯卡名導伍迪艾倫（Woody Allen）多年前遭前伴侶米亞法羅（Mia Farrow）指控性侵兩人年僅七歲的養女，雖然司法調查最終未成立，但他的名譽仍受到重創，幾乎被整個好萊塢排除在外，不過「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）森卻又再度發聲力挺恩師。

然而，在醜聞爆發前，史嘉蕾喬韓森曾與艾倫合作三部電影，兩人建立起深厚的工作默契。因此，即便在他最受爭議的時刻，她仍選擇逆勢力挺，曾在 2019 年公開表示：「我愛伍迪，也信任他，只要他願意，我隨時願意再合作。」

六年後，史嘉蕾喬韓森接受「每日電訊報」（The Telegraph）採訪時，依然保持立場不變，繼續聲援這位她視為導師的導演。她說：「你永遠不會知道事情的骨牌效應會帶來什麼，但我母親一直教我要做自己，要誠實，並勇於為自己相信的事說話。」

不過史嘉蕾喬韓森也補充，懂得何時不該硬著來同樣重要：「我不是說你該保持沈默，而是有些時刻並不是你發聲的場合。隨著年紀增長，我愈來愈能理解這件事。」

除了史嘉蕾喬韓森，亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）、安潔莉卡休斯頓（Anjelica Huston）、哈維爾巴登（Javier Bardem）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）等影壇人士，也都曾公開支持艾倫。

然而，伍迪艾倫今年9月受訪時則談到自己被好萊塢集體拒絕的經歷，坦言對外界迅速切割感到驚訝：「我以為只要稍微了解整件事的來龍去脈，大家就會覺得這裡面有些地方不太對勁吧？」

伍迪艾倫的「戀童」標籤撕不下來。（路透）
