泰勒絲單身派對行程跨3國 伴娘團名單曝光

賽琳娜戈梅茲是泰勒絲伴娘團成員中的一人。(路透資料照片)

美國樂壇天后泰勒絲 （Taylor Swift）與NFL球星凱爾斯（Travis Kelce）日前宣布訂婚，準備於明年夏天舉行世紀婚禮。除了婚禮細節備受粉絲關注，她的「單身派對」行程也首度曝光。

據「太陽報」報導，泰勒絲的伴娘團已祕密籌畫多項奢華慶祝行程，預計將安排至少三至四趟女孩旅行，包括紐約、納許維爾、巴哈馬與義大利 等地，都是泰勒絲的心頭好。消息人士透露：「目標就是放鬆、慶祝，並在美景中完成婚禮細節的討論。」

伴娘團星光熠熠，包括賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、吉吉哈蒂（Gigi Hadid）、泰勒絲的媽媽Andrea，甚至未來的婆婆Donna都參與其中。消息人士指出，這群「女孩幫」這兩周已密集開會、視訊溝通，幾乎每周多次聯絡，討論婚禮大小細節。剛新婚的賽琳娜更不時分享自己的婚禮經驗，積極提出點子，期望替好姐妹打造最完美的婚禮周末。

雖然婚期尚未正式公布，但泰勒絲的閨密們將在接下來幾個月於紐約、洛杉磯 、納許維爾輪番會合，由泰勒絲親自招待。

消息人士透露：「她們計畫舉辦包含周五到周日的多日慶典，而不是單一天的典禮。」泰勒身邊的人也都感受到她的幸福：「泰勒非常珍惜姐妹們的支持與付出，這對她來說像夢一樣，她正在打造人生中最美的婚禮周末。」