「黑豹」查維克博斯曼離世5年 好萊塢星光大道留名

查維克博斯曼在好萊塢星光大道摘星。(路透)

漫威超級英雄電影「黑豹」(Black Panther)主角查維克博斯曼（Chadwick Boseman）2020年因大腸癌離世，享年43歲。在逝世五年後，他近日獲追授好萊塢星光大道星星，遺孀泰勒博斯曼（Taylor ）在「黑豹」 導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）及麥可·B·喬丹 (Michael B. Jordan)等人的陪同下，出席洛杉磯儀式。

CNN報導，遺孀泰勒帶來了一雙博斯曼的鞋，「代替」他本人到場。

影后薇拉戴維斯（Viola Davis）發表深情演說，她表示，至今仍難以接受博斯曼離世的事實。「我必須相信查維克仍然活著。我無法在想到他時使用『離開』或『死亡』這些詞。」她回憶兩人完成奧斯卡獲獎作品「藍調天后」（Ma Rainey’s Black Bottom）時，博斯曼總與她談論成功的意義，而那些對話彷彿是他預感人生即將走向轉折。

她形容博斯曼「是一種強大的靈性催化劑，引領所有人追尋生命的意義」。「我今天為他而慶祝，希望天堂的天使都為他唱出安息之歌。」戴維斯感性地說，「我感激他留給我的力量，那團永不熄滅的火，提醒著我工作與人生的更深意義。」

查維克博斯曼遺孀泰勒(中)與「黑豹」兩位合作影星也現身。(路透)

「黑豹」 導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）致詞時也難掩哽咽。他說：「提到查維克，我想到三件事：領導力、教導與慷慨。他是非凡的領袖。」

博斯曼成名後也利用個人名氣為非裔 發聲、探望病童；在他離世後，非裔民權領袖金恩三世(Martin Luther King III)稱讚博斯曼飾演非裔領袖「將歷史帶到大螢幕前重現」，前總統拜登 （Joe Biden）也說博斯曼鼓舞許多世代。