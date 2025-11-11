歌曲被引用鼓勵無證客「自我遣返」 小天后槓川普政府

Z世代人氣小天后奧莉維亞羅德里戈怒斥政府擅用她的音樂。（路透）

又一位流行音樂藝人和川普政府槓上了。現年22歲的Z世代人氣小天后奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo），因不滿國土安全部移民 及海關執法局（ICE）在社群媒體推出鼓勵無證移民「自我遣返 」的宣傳影片並引用她的歌曲，怒斥川普政府擅用她的音樂。川普政府還以顏色，日前建議羅德里戈「感謝聯邦執法人員的付出，而非貶低他們的犧牲」。

國土安全部和白宮日前在Instagram等社群媒體發布影片，使用奧莉維亞羅德里戈2023年歌曲「all-american bitch」，鼓勵無證移民自行遣返。「告示牌」（Billboard）和「滾石」雜誌（Rolling Stone）報導，羅德里戈立即以措辭強烈地在影片下方回應寫道：「永遠不要利用我的歌曲來宣傳你們的種族主義和仇恨言論。」

今日美國（USA TODAY）報導，羅德里戈的評論9日在影片貼文下方留言區已經消失；該影片則變成沒有配樂，並顯示「此歌曲目前不可用」。

ICE的宣傳影片剪輯了執法人員追捕並給多人戴上手銬的畫面，配上「如果ICE找到你」的文字；畫面還顯示一些人據稱自願登上巴士和飛機，並附上「若你自行遣返」文字。影片鼓勵在美國沒有合法身分者下載美國海關與邊境保護局（CBP）應用程序，並申請1000元「離境獎勵」。

羅德里戈曾針對羅訴韋德案（Roe v. Wade）遭推翻和移民權利等政治議題，直言不諱地發表個人言論立場。6月她也曾在Instagram寫道：「我一輩子住在洛杉磯，對於現任政府暴力驅逐我的鄰居深感憤慨。沒有移民，洛杉磯根本不會存在。如此輕視勤奮努力的社區成員，缺乏尊重同情和正當程序。」

針對宣傳片引用羅德里戈的歌曲，國土安全部沒有退讓，7日該部發言人向「今日美國」表示，「美國始終感謝那些守護我們安全的聯邦執法人員。我們建議羅德里戈女士感謝他們的付出，而不是貶低他們的犧牲。」