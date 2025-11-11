我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

歌曲被引用鼓勵無證客「自我遣返」 小天后槓川普政府

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Z世代人氣小天后奧莉維亞羅德里戈怒斥政府擅用她的音樂。（路透）
Z世代人氣小天后奧莉維亞羅德里戈怒斥政府擅用她的音樂。（路透）

又一位流行音樂藝人和川普政府槓上了。現年22歲的Z世代人氣小天后奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo），因不滿國土安全部移民及海關執法局（ICE）在社群媒體推出鼓勵無證移民「自我遣返」的宣傳影片並引用她的歌曲，怒斥川普政府擅用她的音樂。川普政府還以顏色，日前建議羅德里戈「感謝聯邦執法人員的付出，而非貶低他們的犧牲」。

國土安全部和白宮日前在Instagram等社群媒體發布影片，使用奧莉維亞羅德里戈2023年歌曲「all-american bitch」，鼓勵無證移民自行遣返。「告示牌」（Billboard）和「滾石」雜誌（Rolling Stone）報導，羅德里戈立即以措辭強烈地在影片下方回應寫道：「永遠不要利用我的歌曲來宣傳你們的種族主義和仇恨言論。」

今日美國（USA TODAY）報導，羅德里戈的評論9日在影片貼文下方留言區已經消失；該影片則變成沒有配樂，並顯示「此歌曲目前不可用」。

ICE的宣傳影片剪輯了執法人員追捕並給多人戴上手銬的畫面，配上「如果ICE找到你」的文字；畫面還顯示一些人據稱自願登上巴士和飛機，並附上「若你自行遣返」文字。影片鼓勵在美國沒有合法身分者下載美國海關與邊境保護局（CBP）應用程序，並申請1000元「離境獎勵」。

羅德里戈曾針對羅訴韋德案（Roe v. Wade）遭推翻和移民權利等政治議題，直言不諱地發表個人言論立場。6月她也曾在Instagram寫道：「我一輩子住在洛杉磯，對於現任政府暴力驅逐我的鄰居深感憤慨。沒有移民，洛杉磯根本不會存在。如此輕視勤奮努力的社區成員，缺乏尊重同情和正當程序。」

針對宣傳片引用羅德里戈的歌曲，國土安全部沒有退讓，7日該部發言人向「今日美國」表示，「美國始終感謝那些守護我們安全的聯邦執法人員。我們建議羅德里戈女士感謝他們的付出，而不是貶低他們的犧牲。」

移民 遣返 國土安全部

上一則

被野生捕獲澳洲甜蜜度假 何超蓮、竇驍破婚變傳言

下一則

吳磊新劇造型獲讚 小熱巴李宛妲「混血臉」遭質疑拖累收視

延伸閱讀

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅
川式「戰略模糊」 美學者：能看出川普台灣政策的是他的言行

川式「戰略模糊」 美學者：能看出川普台灣政策的是他的言行
傳美對瑞士關稅大打折「39%砍到15%」 川普：之前下手太重

傳美對瑞士關稅大打折「39%砍到15%」 川普：之前下手太重
川普會見敘利亞總統夏拉 罕見閉門會談

川普會見敘利亞總統夏拉 罕見閉門會談

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
黃明志常找辣妹一起拍MV。圖／亞洲通文創提供

黃明志全面通緝中 警方證實：相信他已潛逃

2025-11-04 11:31
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

2025-11-06 01:18

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定