80歲英影后海倫米蘭 明年1月將獲頒金球終身成就獎

編譯陳韻涵／綜合報導
金球獎主辦單位明年1月將頒發終身成就獎給英國影后海倫米倫(Helen Mirren)；圖為 圖為海倫米倫在2024年1月出席金球獎頒獎。（美聯社）
金球獎(Golden Globes)主辦單位宣布，明年1月將頒贈終身成就獎給英國影后海倫米倫(Helen Mirren)。

美聯社報導，現年80歲的海倫米倫在逾半個世紀的演藝生涯中，曾飾演多位女王、首相、偵探，並為「Barbie芭比」(Barbie)配音。

金球獎主席海倫霍恩(Helen Hoehne)發出聲明表示，「海倫米倫是一位天賦異稟的演員，她的演藝成就非凡；她超凡脫俗的表演和追求藝術的執著，持續激勵著世世代代的藝術家和觀眾。」

此次金球獎頒獎典禮訂於明年1月8日在全新的哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)年度黃金時段特別節目「Golden Eve」中播出，並於串流平台Paramount+同步上線，屆時將同時表彰電影類的西席地密爾終身成就獎(Cecil B. DeMille Award)，以及電視類的卡蘿柏奈特終身成就獎(Carol Burnett Award)。

金球獎頒獎典禮則訂於明年1月11日舉行，由喜劇明星妮基格拉瑟(Nikki Glaser)二度擔綱主持人。

海倫米倫憑藉2006年電影「女王」中完美演繹英國已故女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)的精湛演技榮獲奧斯卡(Oscar)金像獎，並憑藉電影和電視作品三度抱回金球獎。

此外，海倫米倫的演藝生涯中斬獲艾美獎(Emmy Award)、美國演員工會獎(SAG Award)、英國電影學院獎(BAFTA Award)和美國劇場最高榮譽東尼獎(Tony Award)；2003年，她獲封為大英帝國女爵(Dame of the British Empire)，表彰其藝術成就。

海倫米倫如今正式躋身終身成就講演員的行列，1952年以來頒發西席地密爾終身成就獎獲獎的傑出人士包括薛尼鮑迪(Sidney Poitier)、梅莉史翠普(Meryl Streep)、芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)、薇拉戴維絲(Viola Davis)、摩根費里曼(Morgan Freeman)、湯姆漢克斯(Tom Hanks)和傑夫布里吉(Jeff Bridges)等人。

金球獎 艾美獎 芭比

