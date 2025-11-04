59歲超模辛蒂克萊勞馥 同框24歲女兒 根本像姊妹

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
59歲辛蒂克萊勞馥(右)和24歲女兒凱亞被形容像是姊妹。（美聯社）
永遠的超模辛蒂克萊勞馥（Cindy Crawford）日前帶著同樣是模特兒的24歲女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）出席洛杉磯舉辦的LACMA藝術與電影慈善晚宴（Art & Film Gala），母女倆以貼身閃亮禮服華麗亮相，被形容根本像是姊妹。

凱亞身穿一襲優雅的紅色禮服，以銀色耳環與多枚銀黑色戒指作為點綴，為整體造型增添精緻氣息。在這場星光熠熠的盛會上，她挽著59歲母親的手登場，辛蒂克勞馥以復古的好萊塢女星風格亮相，腳踩一雙黑色皮革高跟鞋，更襯出修長身材，狀態好到讓人驚嘆，絲毫不遜色於女兒。

母女最近再度合作拍攝Zara的串流時尚節目第二季，挑選出屬於她們的「完美衣櫥」系列。節目中，她們一邊試穿Zara的時裝，一邊聊起彼此的風格影響。凱亞坦言：「我想我受到媽媽的影響很多，不管是有意或無意。我們喜歡的經典單品很相似，但在搭配方式上各有不同。」

辛蒂則笑著補充說：「我在伊利諾州長大，我的媽媽對時尚沒什麼興趣，但凱亞卻是在我和我的朋友們的衣櫃中長大的！」

Zara 洛杉磯 好萊塢

