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「輕歌銷魂」葛萊美歌手 羅貝塔佛蕾克88歲去世

編譯尤寶琪／綜合報導
葛萊美獲獎歌手兼鋼琴家羅貝塔．佛蕾克24日去世。（路透資料照片）
葛萊美獲獎歌手兼鋼琴家羅貝塔．佛蕾克24日去世。（路透資料照片）

葛萊美獲獎歌手兼鋼琴家羅貝塔．佛蕾克(Roberta Flack)在24日去世，享年88歲；佛蕾克以其親切的嗓音和音樂風格使，成為1970年代最優秀的藝術家，且很長時間以來，都是一位頗具影響力的表演者。

根據公關人員肖克(Elaine Schock)所發表的聲明，佛蕾克是在自家中去世，並有家人陪伴在側；佛蕾克在2022年宣布罹患ALS，也就是俗稱的漸凍人或魯賈里格症(Lou Gehrig's disease)，因此無法再唱歌。

佛蕾克30歲出頭前鮮為人知，直到克林伊斯威特(Clint Eastwood)在電影「迷霧追魂」(Play Misty for Me)中用她的歌曲「第一次看到你的臉」(The First Time Ever I Saw Your Face)，給他和女演員唐娜米爾斯(Donna Mills)演出，被認為是電影界最令人難忘、最露骨的愛情場景配樂。

佛蕾克優雅的女高音，飄盪在柔和的弦樂和鋼琴的伴奏聲中，讓這首低沉、讚美詩般的民謠，在1972年登上了告示排行榜流行音樂排行榜榜首，並獲得葛萊美獎年度製作。

佛蕾克隨後在1973年以「輕歌銷魂」(Killing Me Softly With His Song)追平了先前的兩項紀錄，成為第一位連續獲得葛萊美年度製作獎的藝人。

佛蕾克是一位受過古典鋼琴訓練的天才鋼琴家，在15歲時獲得霍華德大學(Howard University)的全額獎學金；爵士音樂家萊斯麥克坎(Les McCann)在1960年代時發現了佛蕾克；她後來寫到：「她的聲音觸動、挖掘、捕獲並激發了我所經歷過的每一種情感。」

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