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「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

幸運女神失靈 泰勒絲超級盃挺男友卻遭全場噓爆

娛樂新聞組／綜合報導
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泰勒絲被大螢幕拍到時，全場噓聲不斷。(路透)
泰勒絲被大螢幕拍到時，全場噓聲不斷。(路透)

NFL超級盃日前登場，全球人氣最旺的天后泰勒絲(Taylor Swift)也現身力挺效力酋長隊的男友凱爾西(Travis Kelce)，沒想到大螢幕照到她的時候，對手老鷹隊的球迷送上超狠的噓聲，讓她尷尬不已，還問身邊的友人：「發生什麼事？」最後男友所屬的堪薩斯城酋長隊以22比40慘敗費城老鷹隊，無緣繼續稱霸冠軍，泰勒絲臉上不禁出現失落的表情。

泰勒絲最近運勢似乎不佳，葛萊美獎入圍六項竟然全部槓龜，男友也力求在這場球賽得勝，最後竟然慘敗，還面臨到是否要退役的重要人生抉擇。

凱爾西自2023年開始與泰勒絲約會後人氣大增，兩人時常高調曬恩愛，泰勒絲也毫無意外來到超級盃現場觀戰，這是她過去兩個賽季第23度到場力挺男友。

泰勒絲前年秋天的「時代」巡演，為美國帶來43億美元的國內生產毛額（GDP），被人大聲嘘的場面，絕對很少發生在她身上，她的身旁大都只會出現瘋狂示愛的粉絲，也難怪她無法習慣，試圖搞清楚，究竟是發生什麼了，才會讓自己招來高分貝的噓聲？

在超級盃之前，八卦媒體盛傳凱爾西可能在酋長隊打勝仗後，順勢向泰勒絲求婚，想不到酋長隊最後吃了敗仗，凱爾西也就沒有求婚的心情了。

泰勒絲被大螢幕拍到時，全場噓聲不斷。(路透)
泰勒絲被大螢幕拍到時，全場噓聲不斷。(路透)

泰勒絲 超級盃 費城

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