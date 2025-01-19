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觀影說劇／妮可連灌16杯牛奶 激戰小鮮肉被抽乾

記者陳穎╱綜合報導
妮可基嫚在拍攝「乖女孩」喝牛奶劇情時，狂灌了16杯。(圖／車庫娛樂提供)
妮可基嫚在拍攝「乖女孩」喝牛奶劇情時，狂灌了16杯。(圖／車庫娛樂提供)

情色驚悚片「乖女孩」(Babygirl)由奧斯卡影后妮可基嫚(Nicole Kidman)主演，和坎城影帝安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas)飾演一對羨煞眾人的模範夫妻蘿米與雅各，儘管表面看似幸福美滿，蘿米卻無法滿足於此，深藏的慾望愈加膨脹，最終在遇見了實習生山謬後，生活發生翻天覆地變化。電影於英國上映即奪票房冠軍，迄今全球票房已破2800萬美元。

妮可基嫚向來以大膽演出著稱，當被問及對電影的想法，妮可基嫚表示：「身為演員需要保持自由、開放和脆弱。有時候一個概念吸引了我，我就願意跳下去嘗試，即使知道會濺起水花，我也不會永遠待在安全的地方。」導演哈琳娜瑞金(Halina Reijn)透露妮可基嫚從不畏懼大尺度的親密戲：「看她演戲就像一場驅魔儀式，她非常害怕，但還是交出了一切。」

妮可補充說：「有很多特寫鏡頭真的將我剝光了。」她大讚導演帶來少見的女性情慾視角，從2017年就立誓未來每18個月和一位女性導演合作，妮可至今仍執行不輟，希望藉自己的影響力為女性工作者帶來更多機會。

預告中引起網友注意的牛奶橋段有一段幕後祕辛。這個場景是展現山謬支配蘿米的重要開端，山謬在酒吧裡突兀地為蘿米點了杯牛奶，並示意她於眾人面前喝光，為了這個鏡頭，妮可基嫚整整喝光16杯牛奶。

妮可基嫚也自承「乖女孩」中有許多激烈的場景，拍完後自己像被抽乾，情緒也會陷入不安，必須嘗試許多方法，才能脫離角色。

牛奶 奧斯卡

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