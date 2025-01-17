黛咪摩爾「懼裂」氣勢難擋 再衝英國奧斯卡爭后

黛咪摩爾氣勢無法擋，入圍英國影藝學院電影獎。（歐新社資料照片）

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院 電影獎（BAFTA）近日公布入圍 名單，以梵蒂岡為背景的宗教懸疑驚悚片「祕密會議」(Conclave)以12項提名成為大贏家，「毒王女人夢」(Emilia Pérez卡)則以11項緊追在後，才以「懼裂」(The Substance)拿下金球獎電影喜劇類影后的黛咪摩爾(Demi Moore)將與「魔法壞女巫」(Wicked)辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、「毒王女人夢」卡洛斯賈斯康(Karla Gascón)一較高下搶最佳女主角。

辛西婭艾利沃是黛咪摩爾勁敵。歐新社資料照片 卡洛斯賈斯康以「毒王女人夢」入圍最佳女主角。路透資料照片

由愛德華伯格執導的「祕密會議」入圍包括最佳影片、導演、雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)的最佳男主角以及伊莎貝拉羅塞里尼(Isabella Rossellini)的最佳女配角等12獎大獎，堪稱最大贏家。

賈克歐迪亞執導的西語音樂驚悚片「毒王女人夢」描述一位墨西哥變性毒梟的故事，入圍包括最佳影片、導演、最佳女主角，以及兩位最佳女配角，柔伊莎達娜更和席琳娜戈梅茲同台對打搶最佳女配角。

影帝部分入圍的有「巴布狄倫：搖滾詩人」(A Complete Unknown)提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)，將和「粗獷派建築師」(The Brutalist)安德林布洛迪(Adrien Brody)、「Sing Sing」科爾曼多明戈(Colman Domingo)、「秘密會議」雷夫范恩斯、「異教詭屋」(Heretic)休葛蘭(Hugh Grant)、「狂人法則」(The Apprenti)賽巴斯汀史坦(Sebastian Stan)等人爭奪影帝。由於洛杉磯正面臨野火肆虐危機，英國影藝學院向所有受影響的加州 居民致以深切關懷，目前頒獎典禮預定在2月16日在倫敦皇家節日音樂廳舉行。

BAFTA電影部門主席莎拉普特受訪時表示，英國影藝學院向所有受影響的加州居民致以深切關懷，「這是一段非常艱困的時期。」