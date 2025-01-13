移車疏散居民 「金牌警校軍」古藤伯格變身野火英雄

史蒂夫古藤伯格在這次洛杉磯郡野火中扮演「真英雄」。（路透資料照片）

演出「金牌警校軍」(Police Academy)、「三個奶爸一個娃」(Three Men and a Baby)等電影的男星史蒂夫古藤伯格(Steve Guttenberg)在這次洛杉磯 郡野火中挺身而出，扮演現實生活中的真英雄。

他接受有線電視新聞網(CNN)採訪時表示：「我這輩子沒見過這樣的事情，我想許多人也不曾見過。當天早上9時還是恬靜的寶馬山花園(Pacific Palisades)，到了10時、10時30分，天空像夜晚般漆黑。」

古藤伯格稍早接受洛杉磯電視台KTLA訪問，當時他正努力清理該區域一些被遺棄的車輛，這些汽車阻礙撤離通道，「有人被困住。所以我們試著清理寶馬山路(Palisades Drive)，我盡可能走到上面去移動車輛。有家庭在上面，還有寵物，有人真的需要幫助。」。

他向CNN透露，他原本在另一個地區，試圖回家，但發現路上塞滿車輛，一片混亂，於是他下車幫忙。

「有些母親情緒激動，恐慌發作，我幫他們拿行李，他們擔心在上面的家人，因為他們無法及時讓他們撤離。還有小孩在哭泣，不會說英語的人開著朋友的車或老闆的車，小心地駕駛。」

最後火勢逼近，大家被告知下車，步行撤離，古藤伯格表示他花了一整天時間試圖移動被遺棄的車，讓消防車能夠通過，「這是我看過最離譜的火災。」

古藤伯格告訴CNN：「我想這是我們需要記住的重要時刻，我們不僅只是一條街、一個街區、一個小鎮、一座城市、一個州的郡、一個世界，我們是一個大社區。當發生危機時，大家意識到，車子、珠寶等這些不再重要。重要的是人。」

華特迪士尼 公司(The Walt Disney Company)宣布將捐助1500萬元協助加州 受野火影響的區域。

迪士尼的捐款將分配給多個組織，包括美國紅十字會(American Red Cross)、洛杉磯消防局基金會(Los Angeles Fire Department Foundation)、洛杉磯區域食物銀行(Los Angeles Regional Food Bank)。

迪士尼執行長艾格(Bob Iger)在聲明中表示：「華特迪士尼當時懷抱無限的想像力來到洛杉磯，他選擇在這裡成家、追逐夢想，並且創造出對全世界許多人來說意義重大的驚奇故事。我們很驕傲能在這個需要幫助的時刻為這一堅韌且活躍的社區提供協助。」

音樂界重量級人物歐文阿佐夫(Irving Azoff)、謝里阿佐夫(Shelli Azoff)夫婦及理想國演藝(Live Nation)、安舒茨娛樂集團(AEG Presents)聯合籌畫FireAid慈善音樂會，為受到加州大火影響的受災戶提供援助，音樂會將於1月30日在洛杉磯快艇(Los Angeles Clippers)主場直覺巨蛋(Intuit Dome)舉行。