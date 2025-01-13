我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

移車疏散居民 「金牌警校軍」古藤伯格變身野火英雄

編譯徐薏茹／綜合報導
史蒂夫古藤伯格在這次洛杉磯郡野火中扮演「真英雄」。（路透資料照片）
史蒂夫古藤伯格在這次洛杉磯郡野火中扮演「真英雄」。（路透資料照片）

演出「金牌警校軍」(Police Academy)、「三個奶爸一個娃」(Three Men and a Baby)等電影的男星史蒂夫古藤伯格(Steve Guttenberg)在這次洛杉磯郡野火中挺身而出，扮演現實生活中的真英雄。

他接受有線電視新聞網(CNN)採訪時表示：「我這輩子沒見過這樣的事情，我想許多人也不曾見過。當天早上9時還是恬靜的寶馬山花園(Pacific Palisades)，到了10時、10時30分，天空像夜晚般漆黑。」

古藤伯格稍早接受洛杉磯電視台KTLA訪問，當時他正努力清理該區域一些被遺棄的車輛，這些汽車阻礙撤離通道，「有人被困住。所以我們試著清理寶馬山路(Palisades Drive)，我盡可能走到上面去移動車輛。有家庭在上面，還有寵物，有人真的需要幫助。」。

他向CNN透露，他原本在另一個地區，試圖回家，但發現路上塞滿車輛，一片混亂，於是他下車幫忙。

「有些母親情緒激動，恐慌發作，我幫他們拿行李，他們擔心在上面的家人，因為他們無法及時讓他們撤離。還有小孩在哭泣，不會說英語的人開著朋友的車或老闆的車，小心地駕駛。」

最後火勢逼近，大家被告知下車，步行撤離，古藤伯格表示他花了一整天時間試圖移動被遺棄的車，讓消防車能夠通過，「這是我看過最離譜的火災。」

古藤伯格告訴CNN：「我想這是我們需要記住的重要時刻，我們不僅只是一條街、一個街區、一個小鎮、一座城市、一個州的郡、一個世界，我們是一個大社區。當發生危機時，大家意識到，車子、珠寶等這些不再重要。重要的是人。」

華特迪士尼公司(The Walt Disney Company)宣布將捐助1500萬元協助加州受野火影響的區域。

迪士尼的捐款將分配給多個組織，包括美國紅十字會(American Red Cross)、洛杉磯消防局基金會(Los Angeles Fire Department Foundation)、洛杉磯區域食物銀行(Los Angeles Regional Food Bank)。

迪士尼執行長艾格(Bob Iger)在聲明中表示：「華特迪士尼當時懷抱無限的想像力來到洛杉磯，他選擇在這裡成家、追逐夢想，並且創造出對全世界許多人來說意義重大的驚奇故事。我們很驕傲能在這個需要幫助的時刻為這一堅韌且活躍的社區提供協助。」

音樂界重量級人物歐文阿佐夫(Irving Azoff)、謝里阿佐夫(Shelli Azoff)夫婦及理想國演藝(Live Nation)、安舒茨娛樂集團(AEG Presents)聯合籌畫FireAid慈善音樂會，為受到加州大火影響的受災戶提供援助，音樂會將於1月30日在洛杉磯快艇(Los Angeles Clippers)主場直覺巨蛋(Intuit Dome)舉行。

洛杉磯 迪士尼 加州

上一則

火警、打鬥、炸彈？劉德華紅館開唱8起報案「全是假」

下一則

片酬直追趙麗穎？傳楊紫演「國色芳華」領2000萬

延伸閱讀

華郵：洛杉磯野火恐為元旦「小山火復燃」所致

華郵：洛杉磯野火恐為元旦「小山火復燃」所致
洛杉磯野火已24死 母載女遇火燒山 烈焰濃霧直逼

洛杉磯野火已24死 母載女遇火燒山 烈焰濃霧直逼
洛杉磯野火太嚴重 梅根Netflix節目延至3月播出

洛杉磯野火太嚴重 梅根Netflix節目延至3月播出
洛杉磯野火肆虐 男假扮消防員「闖空門行竊」被逮捕

洛杉磯野火肆虐 男假扮消防員「闖空門行竊」被逮捕

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼