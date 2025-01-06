金球獎╱亞洲首位 真田廣之奪視帝 得獎名單一次看
第82屆金球獎頒獎典禮5日晚間於加州比佛利山舉行。
日本演員真田廣之憑藉「幕府將軍」(Shōgun)獲得電視劇情類最佳男主角獎，成為第一位獲得此獎項的日本演員。
「幕府將軍」在2024年9月的艾美獎(Emmys)橫掃18項大獎，真田廣之也拿下劇情類影集最佳男主角獎，在本次頒獎季中表現亮眼，他是少數在好萊塢闖出一片天的頂尖日本演員之一。
真田廣之得獎後用流利英語表示，「感謝團隊，感謝在我生命中出現的每一個人，沒有你們我就不會出現在這裡」，同時他還向「世界上的年輕演員和創作者」提出建議，告訴他們「做自己，相信自己，永不放棄。祝各位好運」。
「幕府將軍」澤井杏奈拿視后
以「幕府將軍」首度獲提名的澤井杏奈獲得電視類劇情類最佳女主角，也是她首度獲獎。
該劇更奪下電視類劇情類最佳影集大獎。真田廣之和共同創作人、執行製作人、編劇賈斯汀馬克斯(Justin Marks)、瑞秋康度(Rachel Kondo)等幕後人員已經確定參與「幕府將軍」接下來兩季的製作。
據悉，真田廣之戲齡將近一甲子，為日本少數可以長年在好萊塢穩定耕耘的男星，這次在「幕府將軍」詮釋原型為日本傳奇將軍德川家康的吉井虎永將軍，證明自己扎實的硬底子演技，可說是實至名歸。
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