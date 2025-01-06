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金球獎╱亞洲首位 真田廣之奪視帝 得獎名單一次看

編譯徐薏茹／綜合報導
真田廣之以「幕府將軍」拿下劇情類視帝。（歐新社）
真田廣之以「幕府將軍」拿下劇情類視帝。（歐新社）

第82屆金球獎頒獎典禮5日晚間於加州比佛利山舉行。

日本演員真田廣之憑藉「幕府將軍」(Shōgun)獲得電視劇情類最佳男主角獎，成為第一位獲得此獎項的日本演員。

「幕府將軍」在2024年9月的艾美獎(Emmys)橫掃18項大獎，真田廣之也拿下劇情類影集最佳男主角獎，在本次頒獎季中表現亮眼，他是少數在好萊塢闖出一片天的頂尖日本演員之一。

真田廣之得獎後用流利英語表示，「感謝團隊，感謝在我生命中出現的每一個人，沒有你們我就不會出現在這裡」，同時他還向「世界上的年輕演員和創作者」提出建議，告訴他們「做自己，相信自己，永不放棄。祝各位好運」。

「幕府將軍」澤井杏奈拿視后

日本女星澤井杏奈拿下金球獎視后。(美聯社)
日本女星澤井杏奈拿下金球獎視后。(美聯社)

以「幕府將軍」首度獲提名的澤井杏奈獲得電視類劇情類最佳女主角，也是她首度獲獎。

該劇更奪下電視類劇情類最佳影集大獎。真田廣之和共同創作人、執行製作人、編劇賈斯汀馬克斯(Justin Marks)、瑞秋康度(Rachel Kondo)等幕後人員已經確定參與「幕府將軍」接下來兩季的製作。

據悉，真田廣之戲齡將近一甲子，為日本少數可以長年在好萊塢穩定耕耘的男星，這次在「幕府將軍」詮釋原型為日本傳奇將軍德川家康的吉井虎永將軍，證明自己扎實的硬底子演技，可說是實至名歸。

第82屆金球獎得獎名單。(娛樂新聞組整理)
第82屆金球獎得獎名單。(娛樂新聞組整理)

日本 好萊塢 艾美獎

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