安潔莉娜裘莉離了布萊德比特 拿到8000萬分手費

安潔莉娜裘莉與布萊德比特離婚，傳拿到8000萬美元分手費。(路透資料照片)

好萊塢 銀色夫妻檔安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)與布萊德比特(Brad Pitt)離婚官司纏訟八年，最終在去年底宣告完成，女方拿到8000萬美元分手費。不過，雙方共同持有的法國城堡與葡萄園產權官司仍將仍繼續進行。

每日郵報(Daily Mail)報導，裘莉與彼特2004年合作電影「史密斯夫婦」(Mr. and Mrs. Smith)相戀10年並於2014年結婚，不料婚姻僅維持兩年，2016年宣布分手而且離婚官司一打就打了八年。

知情人士透露，61歲的彼特對於耗費8年時間完成離婚手續，感到「鬆了一口氣」，從此男婚女嫁各不相關。

報導指出，兩人2014年結婚前曾簽署婚前協議，同意離婚後保留婚前各自擁有的資產並分割共同資產，然而事實證明，離婚有利於女方，裘莉獲得8000萬美元離婚費。

不過對於每部電影片酬收入2000至3000萬美元且淨資產高達4億美元的彼特而言也並非難事；至於49歲的裘莉依然是好萊塢片酬最高的女演員之一，每部電影片酬約2000萬至3500萬美元之間。

根據2018年的法律文件，彼特慷慨出借800萬美元給前妻買下位於洛杉磯 的一棟豪宅並為六名子女支付至少900萬美元扶養費，知情人士表示：「裘莉將在1月31日前付清800萬美元房貸。」

不過裘莉在2021年以6400萬美元價格，將原本與前夫共同持有的法國「米拉瓦城堡」(Chateau Miraval)50%股權賣給Stoli集團的葡萄酒部門Tenute del Mondo，引起彼特強烈不滿，雙方離婚後，針對城堡與葡萄園的產權官司仍將繼續。

知情人士透露，布裘當初買下城堡的原因：「就是打算留給孩子們，有朝一日交由他們繼續經營，以便為每個子女未來提供可獲利且安穩的生活。」

至於傳聞彼特與一位28歲美女交往甚密，可能走上地毯的另一端。知情人士說：「彼特非常感謝終於能在新的一年，把一切拋諸腦後。」