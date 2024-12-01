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珍妮佛勞倫斯挺孕肚宣傳新片 想給下一代更好世界

記者陳建嘉／綜合報導
珍妮佛勞倫斯挺孕肚出席「麵包與玫瑰」洛杉磯首映會，坦言想要給下一代更好的生活。(路透資料照片)
珍妮佛勞倫斯挺孕肚出席「麵包與玫瑰」洛杉磯首映會，坦言想要給下一代更好的生活。(路透資料照片)

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)製作紀錄片「麵包與玫瑰」（Bread and Roses），講述在塔利班政權領導的阿富汗底下，三名女性勇敢為自己爭取權益的感人歷程，珍妮佛日前才宣告懷二胎，挺著孕肚接受專訪，她分享想製作這部電影的原因，「想給下一代更好的世界」。

珍妮佛主演過賣座系列電影「飢餓遊戲」（The Hunger Games），更曾以「派特的幸福劇本」(Silver Linings Playbook)摘下奧斯卡影后，一度名列片酬最高的好萊塢女星之一。而她自從結婚生子之後，便慢慢淡出影壇，將生活重心轉向家庭。

她此次擔綱製片拍攝「麵包與玫瑰」，更挺著孕肚出席首映會以及一連串專訪，就是希望能為弱勢女性發聲，「我想對下一代說，不能保持冷漠，即便種族不同、語言不同或是性別不同，只要有能力，我們就有義務要保護弱勢族群」。

「麵包與玫瑰」因為在敏感地區拍攝，全片從頭到尾幾乎只能以手機拍攝，但卻順利捕捉到最真實的影像，去年還入圍坎城影展金眼睛獎競賽。而電影雖在全球獲得不少好評，但是珍妮佛仍謙稱自己沒做什麼，頂多分享自己的影響力而已，並將所有的功勞，都獻給深入阿富汗拍攝的執行製片馬拉拉尤沙夫賽（Malala Yousafzai）、導演（Sahra Mani）。

珍妮佛也說，她為三位女主角的意志力與勇氣大為感動，「像是薩拉，她原本是牙醫，但因為執照被塔利班政權吊銷，讓她無法再工作了」。

珍妮佛自認出道以來都很幸運，「我熱愛電影，表演是我的人生一部分，如果我的政府不允許我工作，我一定會很絕望」。

她同樣喜歡性格堅強的泰拉、樂觀的薩里法，「薩里法非常可愛，有一段是她在家中彈奏她最喜歡的流行歌曲，作為片刻的喘息，那幕非常美，即便對塔利班來說，那是違法的，但那是她最溫柔的抵抗」。

「麵包與玫瑰」紀錄三名阿富汗女性在網路上發起思想革命，宣揚女性有工作權、受教權的...
「麵包與玫瑰」紀錄三名阿富汗女性在網路上發起思想革命，宣揚女性有工作權、受教權的基本權益。(圖／Apple TV+提供)

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