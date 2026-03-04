網球／秀出大鑽戒 球后莎芭蓮卡宣布訂婚

白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡。(路透)

今年一月曾公開「逼婚」，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）得償所望，他的男友弗朗古利斯（Georgios Frangulis）在鋪滿玫瑰花瓣的泳池畔單膝下跪，以大鑽戒套牢莎芭蓮卡。

▲ 影片來源：Instagram＠arynasabalenka（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

今年澳網打進決賽的莎芭蓮卡，昨天先在社群分享弗朗古利斯的求婚影片，今天在放上幾張戴上戒指的照片，幸福氛圍溢出螢幕。

莎芭蓮卡透露，完全沒想到男友會選擇當地3月3日求婚，不過她今年一月奪下布里斯本網賽冠軍時，致詞時提到男友就曾喊話說：「希望很快我就能以不同稱呼叫你，對吧？讓我們給你些額外壓力，對吧？」如今點頭答應弗朗古利斯求婚，讓莎芭蓮卡寫下「我終於可以稱他別的說法了，未婚夫」。

兩人的親密合照還有球后團隊的新成員，約4個月大的幼犬「Ash」也一同入鏡。莎芭蓮卡在印第安泉網賽的媒體日提到，第一次看到Ash就被迷住，「他太可愛了，我不知道，就像一個毛茸茸的小東西，抱起來很舒服，很可愛，帶來很多歡笑和樂趣。」

莎芭蓮卡是本周印地安泉網賽的女單頭號種子，這場賽事是ATP和WTA合辦的大賽，她發布被求婚的消息後，包括塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和現今球王「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）等都送上祝福。