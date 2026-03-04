我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美以重擊伊朗：一場可控的失控？

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

網球／秀出大鑽戒 球后莎芭蓮卡宣布訂婚

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡。(路透)
白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡。(路透)

今年一月曾公開「逼婚」，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）得償所望，他的男友弗朗古利斯（Georgios Frangulis）在鋪滿玫瑰花瓣的泳池畔單膝下跪，以大鑽戒套牢莎芭蓮卡。

▲ 影片來源：Instagram＠arynasabalenka（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

今年澳網打進決賽的莎芭蓮卡，昨天先在社群分享弗朗古利斯的求婚影片，今天在放上幾張戴上戒指的照片，幸福氛圍溢出螢幕。

莎芭蓮卡透露，完全沒想到男友會選擇當地3月3日求婚，不過她今年一月奪下布里斯本網賽冠軍時，致詞時提到男友就曾喊話說：「希望很快我就能以不同稱呼叫你，對吧？讓我們給你些額外壓力，對吧？」如今點頭答應弗朗古利斯求婚，讓莎芭蓮卡寫下「我終於可以稱他別的說法了，未婚夫」。

兩人的親密合照還有球后團隊的新成員，約4個月大的幼犬「Ash」也一同入鏡。莎芭蓮卡在印第安泉網賽的媒體日提到，第一次看到Ash就被迷住，「他太可愛了，我不知道，就像一個毛茸茸的小東西，抱起來很舒服，很可愛，帶來很多歡笑和樂趣。」

莎芭蓮卡是本周印地安泉網賽的女單頭號種子，這場賽事是ATP和WTA合辦的大賽，她發布被求婚的消息後，包括塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和現今球王「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）等都送上祝福。

世報陪您半世紀

上一則

經典賽／去年因傷錯過 中華隊徐若熙扛首戰有實績背書

延伸閱讀

經典賽／傳承金牌精神 美國隊找來奧運23金菲爾普斯激勵團隊

經典賽／傳承金牌精神 美國隊找來奧運23金菲爾普斯激勵團隊
NBA／約克維奇驚喜現身湖人主場 唐西奇嗨喊：他是我的GOAT

NBA／約克維奇驚喜現身湖人主場 唐西奇嗨喊：他是我的GOAT
演員獎紅毯╱「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德和千黛亞 被爆已完婚

演員獎紅毯╱「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德和千黛亞 被爆已完婚
新加坡大滿貫 「莎頭CP」王楚欽、孫穎莎包攬單打冠軍

新加坡大滿貫 「莎頭CP」王楚欽、孫穎莎包攬單打冠軍

熱門新聞

史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢（左，Alysa Liu）和父親劉俊（右）感情很好。（本報檔案照）

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

2026-02-27 16:12
代表中國出賽的滑雪選手谷愛凌2日在Instagram貼出長文。(歐新社)

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

2026-03-03 17:17
米蘭冬奧落幕，花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一25日下午出席日本外國特派員協會記者會，木原講述時，璃來一直專注地看著他，展現兩人深厚情誼。(中央社)

花滑組合「璃來龍」被問兩人關係：交由大家自由想像

2026-02-25 09:20
華裔花式滑冰選手劉美賢。（歐新社）

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

2026-03-03 00:53
火箭隊球星杜蘭特日前透露有意願參加兩年後的洛杉磯奧運。(路透)

NBA／杜蘭特想打洛杉磯奧運 美國隊總教練回應了

2026-02-28 21:26
劉美賢在長曲拿下個人最佳分數，總分226.79也是生涯新高。這是她協助美國隊奪得團體賽金牌後在米蘭拿下的第2面金牌，終結美國20年奧運花滑女單獎牌荒。(新華社)

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

2026-02-24 17:40

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系