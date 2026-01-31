澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

比利時網球女將梅騰絲（Elise Mertens）與中國好手張帥 的組合在澳洲網球公開賽 女雙決賽奪冠，梅騰絲女雙世界排名將升上第一。

比賽結束，張帥轉身衝向搭檔梅騰絲，兩人緊緊相擁——七年前，同樣在羅德拉沃爾球場，幾乎同一個角度，她第一次捧起澳網 女雙冠軍獎盃。

「還是站在同樣的位置。」張帥賽後說。這一次，37歲的她再次站上大滿貫之巔。

在31日進行的2026年澳網女雙決賽中，張帥搭檔梅騰絲以7：6（4）、6：4力克擊敗哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）和塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）的組合，奪得冠軍。這是張帥繼2019年澳網、2021年美網之後，職業生涯的第三座大滿貫女雙冠軍獎盃。

2006年首奪大滿貫女雙冠軍的鄭潔現場觀賽，張帥領獎時的目光投向在觀眾席的鄭潔說道：「我看到了鄭潔姐，20年前的2006年，她和晏紫在這裡實現了中國網球大滿貫零的突破，正是她們的開拓，讓我們有機會站得更高，她給了我太多幫助，真的非常感謝她。」

不會崩盤的勇士

在張帥看來，能站到大滿貫的賽場，本身就意味著「人人都是勇士」。真正的差別在於當面對困難時，能否不被打倒。有的人遇到一點小挫折、哪怕領先時出現一兩個失誤，就會崩盤。

「但無論發生什麼情況，我們都不會崩。整個（奪冠）過程裡，我們甚至會忘掉之前發生過的那些狀況，只專注眼前這一分。」她認為兩人最強的是精神層面，這才是戰鬥力真正的內涵。

更難得的是，這是一對「臨時重組」的組合。梅騰絲笑稱，她們是最後一刻才組隊的，這其實是兩人重新搭檔後的第一站比賽。上一次在大滿貫搭檔，她們打進了2022年溫網女雙決賽。

無論是一屆賽事的征程，還是一場比賽的起伏，對於經驗豐富的張帥來說似乎並不算什麼，反而更像是她職業生涯的縮影——一次次倒下，又一次次重整旗鼓站起來。

2016年澳網前，張帥一度動過退役念頭。那一年的澳網，她從資格賽打起，一路殺進正賽，又在首輪遭遇當時世界排名第二的羅馬尼亞名將哈勒普。

出乎很多人意料，她以6：4、6：3直落兩盤獲勝，拿下職業生涯首場大滿貫正賽單打勝利，並在之後一路闖入八強。賽後，張帥在場邊和教練相擁而泣，那一幕成為許多中國球迷關於她的重要記憶。

「那時候我已經想過，不行就退役吧。」她後來回憶說，那次澳網讓她重新相信自己。

此後幾年，她的單打成績穩步提升，世界排名最高時來到第22位，也收穫過WTA（女子網球協會）賽事的單打冠軍，2019年在溫網也打進了女單八強。

未曾想到的是，2023年初開始，張帥經歷了一段罕見的低谷，她在WTA單打賽場遭遇了長達24場的連敗。直到2024年中國網球公開賽，她擊敗美國選手凱斯勒，才終結這段「陰霾」。

雙打「常青樹」

2019年，張帥與名將斯托瑟搭檔，在澳網奪得女雙冠軍；兩年後，她們又在美網折桂。2022年溫網，她與梅騰絲首度攜手出戰大滿貫，就一舉闖入女雙決賽。如今兩人再度重逢，一起捧盃。

「以前在溫網的時候，就有人跟我說，你和埃莉斯（梅騰絲）如果一直搭檔，可以贏很多很多大滿貫。」張帥在新聞發佈會上笑著提起兩人緣分的開端，而此刻，她和梅騰絲已經商量好，新賽季將繼續搭檔參賽。

頒獎儀式上，斯托瑟作為嘉賓將獎盃交到張帥手中，兩位老搭檔笑著擁抱在一起，張帥的內心不再平靜。這位天津姑娘被質疑過、也跌倒過，但從未被打垮。「這些經歷讓我愈來愈強，我相信自己會愈來愈好。」