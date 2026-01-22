澳網／ 約克維奇生涯第399勝到手 下戰有望寫新里程碑

約克維奇。（歐新社）

前世界球王約科維奇（Novak Djokovic）22日在澳網 男單第二輪賽事，面對從資格賽闖入的義大利 選手馬埃斯特雷利（Francesco Maestrelli），最終以6：3、6：2、6：2輕鬆取勝，也完成個人大滿貫賽生涯第399勝。

38歲的約克維奇 在去年11月於雅典贏得生涯第101座巡迴賽冠軍後，年終賽因傷退賽，直到今年澳網才再度出賽，不過在前兩輪賽事中他也展現不錯狀態，包括首輪面對西班牙馬丁尼茲（Pedro Martinez），就以6：3、6：2、6：2拿下個人澳網生涯第100勝。

而22日約克維奇則是碰上從資格賽晉級的馬埃斯特雷利，同樣打得輕鬆寫意，在整場比賽只被對手破發一次的情況下，最終僅花2小時16分鐘就以直落三勝出，也奪下個人大滿貫生涯第399勝。

約克維奇下一戰的對手將是荷蘭選手范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp）與中國選手商竣程之戰的勝方，只要約克維奇再贏球，就將成為第一位達成大滿貫400勝的球員，不過去年范德贊舒爾普曾在ATP1000的賽事中爆冷擊敗過約克維奇，將兩人生涯對戰紀錄扳成1：1平手。