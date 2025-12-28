網球「性別大戰」爭議中開打 壞小子擊敗莎芭蓮卡

澳洲男網選手基里洛斯（右）28日在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（左）。（美聯社）

澳洲 男網選手「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）今天在杜拜 舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），這場外界注目的表演賽座無虛席，但也引發許多爭議。

綜合法新社與路透報導，曾是溫布頓 網球錦標賽亞軍的基里洛斯，最後是以6：3、6：3獲勝。這場網球「性別大戰」被譽為1973年比莉珍金（Billie Jean King）與里格斯（Bobby Riggs）經典對決的現代版，但也有人認為無法相提並論。

當時，女網地位與獎金遠不如男網，比莉珍金創立的女子職業巡迴賽為此努力爭取，50多年前的那場比賽是有其歷史背景。最後，正值巔峰的比莉珍金是以6：4、6：3、6：3擊敗里格斯。

比莉珍金向英國廣播公司（BBC）表示，儘管今年的比賽也沿用相同宣傳，但卻缺乏當年她與里格斯對決的意義。當時是在完全不同的文化時代為社會改革抗爭。

另一方面，里格斯對戰比莉珍金時已是55歲，早已從網壇退役，基里洛斯儘管近年飽受手腕與膝傷困擾，過去3個賽季更只參加過6場巡迴賽，但只有30歲的他至少是現役球員。

今天的比賽在規則上也有調整，球員只能發球1次，同時莎芭蓮卡的場地尺寸縮小9%，目的是為限制基里洛斯的力量與速度。不過基里洛斯最後還是擊敗4屆大滿貫單打冠軍的莎芭蓮卡。

收視率與獎金之外，基里洛斯是否適合扮演「性別大戰」的男性角色也引起討論。他2021年承認毆打前女友，過去也曾發表厭女言論，在網壇向來有著「壞小子」稱號。

基里洛斯賽後表示，「說實話，這真是一場艱苦的對決。（莎芭蓮卡）是非常優秀的球員，也是偉大的冠軍。」

「看到像阿麗娜（Aryna）這樣優秀的選手，還有我自己，這真是一場精彩的比賽，我認為這對網球來說是向前邁出的重要一步。」

莎芭蓮卡則表示，「我認為我打得非常出色。（基里洛斯）打的很吃力，也很疲憊」。

「我打出很多精彩的球，多次上網，也放了許多短球。我真的很享受這場比賽。下次再和他交手時，我已經了解他的戰術、優勢與弱點，那肯定會是一場更精彩的比賽。」