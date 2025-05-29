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高球女王回歸…曾雅妮復出美國公開賽 笑談：知道我是誰嗎

中央社／洛杉磯29日專電
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台灣高爾夫好手曾雅妮相隔9年後再戰美國女子高爾夫公開賽，這次要證明自己仍有實力站穩最高舞台。（LPGA提供）
台灣高爾夫好手曾雅妮相隔9年後再戰美國女子高爾夫公開賽，這次要證明自己仍有實力站穩最高舞台。（LPGA提供）

前世界高球天后曾雅妮重返美國公開賽，美國球評瑪肯西分享14年前曾赴台灣比賽，見證曾雅妮掀起的熱潮，「成千上萬人湧進球場、揮舞國旗」，歷史畫面重現高爾夫頻道。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）年度五大公開賽之一的美國公開賽29日在威斯康辛州開打，國家廣播公司（NBC）旗下高爾夫頻道（Golf Channel）的賽前報導中，主播與球評花了約10分鐘聚焦曾雅妮。

主播提到，曾雅妮從2008年展開LPGA職業生涯，累積15場LPGA冠軍、5場大滿貫冠軍，2011年起蟬聯世界球后109週，至今仍是美國女子高壇的最佳紀錄，也提到她是第一位奪下LPGA大滿貫冠軍的台灣女子選手。

曾雅妮20多歲就登上世界顛峰，但在2012年之後長期陷入低潮，歷經髖關節手術。相隔9年，如今曾雅妮以36歲的年紀再次取得美國公開賽的參賽資格，成為今年的焦點之一。

高爾夫頻道球評瑪肯西（Paige MacKenzie）提到，昨天記者會上有段趣味對話。當曾雅妮聽說有選手以「史上最強」（GOAT, Greatest of All Time）形容她，曾雅妮反問：「他們現在還知道我是誰嗎？」

瑪肯西指出，有些LPGA選手太年輕，根本不知道曾雅妮當年有多厲害，「但我們都記得，因為我們親眼見證過她的顛峰狀態」。

瑪肯西今年42歲，過去是LPGA選手，球員時期經常與曾雅妮同場比賽。她在節目上分享14年前赴台灣比賽的見聞。

她說：「台灣從來沒有辦過LPGA比賽，突然間，世界第一的選手出現在她的祖國。我從來沒有看過這麼多人，成千上萬的觀眾湧向球場，只為了看一個人打球。」

瑪肯西講話時，轉播單位播出2011年曾雅妮LPGA台灣賽的畫面，密密麻麻的群眾中，許多人揮舞著國旗。瑪肯西說：「你可以想像，她當時那麼年輕，肩上背負著家鄉的期待，可見她對這個國家的意義有多重大。」

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