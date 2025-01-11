網球／吳芳嫺連兩周女雙封后 絕佳狀態前進澳網

台灣網球新星吳芳嫺。(本報資料照片)

台灣網球好手吳芳嫺5日才與中國大陸搭擋蔣欣玗在奧克蘭 女網賽拿下合拍首冠，本周登場的荷巴特女網賽兩人再度挺進到決賽，並在11日以6：1、7：6（8：6）直落二勝出，連續兩周都搶下冠軍，將帶著絕佳狀態前進澳網 。

去年花旗公開賽開始合拍的吳芳嫺與蔣欣玗，儘管中間幾站賽事並未固定搭擋，直到年底的日本 公開賽才再度合作，並且在今年初的前兩站賽事都打出亮眼表現，在上周奧克蘭女網賽一盤未失奪下冠軍後，本周的WTA 250的荷巴特女網賽，兩人以女雙第四種子身分再度一路過關斬將，包括4強賽拍落第1種子晉級到決賽。

而11日決賽吳芳嫺／蔣欣玗則是對上本周臨時搭擋的羅馬尼亞庫勒斯古（Monica Niculescu）／匈牙利史托勒（Fanny Stollar），在首盤賽事中海峽組合就勢如破竹，在首局被對手保發後，接下來連拿6局，以6：1先下一城。

第二盤雙方在前4局各破對手一次發球局後，比賽也一路拉鋸到搶七，搶七局庫勒斯古／史托勒一度取得3：1領先優勢，不過吳芳嫺／蔣欣玗頂住壓力，一度拉出4：0攻勢逆轉戰局，儘管前二個冠軍點遭到對手化解，但最終仍是以第三個冠軍點順利拿下勝利，連續兩周都奪下冠軍，在澳網前展現出絕佳狀態。