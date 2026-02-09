「美國轉捩點」推MAGA版中場秀 與壞痞兔打對台

保守派強烈反對波多黎各流行天王壞痞兔(Bad Bunny)應邀於8日在職業美式足球聯盟(NFL)超級盃 中場表演，倡議組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)推出「全美中場秀」(All-American Halftime Show)，透過網路平台直播，形成拉丁裔樂曲與「讓美國再次偉大」(MAGA)文化打對台的局面。

「國會山莊報」報導，美國轉捩點表示，「全美中場秀」8日晚間8時透過該組織的YouTube頻道、社群媒體 Rumble、Daily Wire+等多平台同步直播；不過，這場表演原訂於X平台播出，最後關頭卻因「授權限制」而未於該平台直播。

美國轉捩點由已故保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)創立，主打「信仰、家庭與自由」等美國保守價值；該組織刻意挑超級盃中場時段推出性質相似的現場表演音樂節目，意圖吸引對主流流行文化不滿的觀眾群。

在演出陣容方面，「全美中場秀」由搖滾與鄉村音樂人「搖滾小子」(Kid Rock)領銜，邀請鄉村音樂獎(Country Music Award)得主布蘭特利吉爾伯特(Brantley Gilbert)、鄉村音樂歌手李布萊斯(Lee Brice)，以及2021年「美國鄉村音樂學院獎」年度最佳新人女歌手蓋比巴雷特(Gabby Barrett)同台演出。

「今日美國報」報導，搖滾小子長期支持川普總統，近年更不諱高調展現政治立場。

搖滾小子透過「美國轉捩點」發出聲明表示，「我們以大衛挑戰歌利亞(David and Goliath)一樣看待這場演出，要和職業美足以及一位全球流行巨星競爭，幾乎不可能，或者說，真的不可能嗎？」

搖滾小子諷刺壞痞兔的演出風格說道：「他說他要開舞會、穿裙子、用西語唱歌？酷，我們計畫為熱愛美國的人演奏很棒的歌曲。」

壞痞兔去年秋季接受合作夥伴蘋果音樂(Apple Music)與娛樂公司搖滾國度(Roc Nation)邀請在超級盃中場壓軸演出，招致保守派強烈撻伐。

此外，壞痞兔在葛萊美獎頒獎典禮致詞期間高喊「移民 與海關執法局滾出去」(ICE out)，並透露曾因擔心遭移民執法部門鎖定而不會在美國舉辦演唱會，相關言論加劇文化與政治爭議。