超市打包員到饒舌天王…「壞痞兔」唱響超級盃中場寫歷史

編譯陳韻涵／綜合報導
拉丁歌手壞痞兔在超級盃中場表演，把波多各的景色搬上舞台。(美聯社)
拉丁歌手壞痞兔在超級盃中場表演，把波多各的景色搬上舞台。(美聯社)

波多黎各饒舌巨星「壞痞兔」(Bad Bunny)去年10月接受「周六夜現場」(SNL)訪問時，曾在開場獨白期間，用西班牙語向聽得懂西語的觀眾致意，並開玩笑地對不懂西語的觀眾說：「如果你沒聽懂我剛才說的話，你還有四個月的時間學習」；壞痞兔這番話被認為是他為超級盃中場表演暖身的前奏，不僅引發熱議，也讓人好奇這位超市打包員蛻變為獲葛萊美獎肯定的饒舌天王。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，無論大家是否聽他的建議學習西語，儘管職業美式足球聯盟(NFL)邀請壞痞兔表演的決定招致保守派強烈反對，他仍被看好炒熱超級盃中場表演，他的粉絲甚至將這場演出暱稱為「痞兔盃」(Benitobowl)。

壞痞兔月初以2025年專輯「Debi Tirar Mas Fotos」榮獲本屆葛萊美年度專輯獎後表示，「我會在這13分鐘裡，盡情做我喜歡的事情，我知道我會玩得很開心。」

隨著壞痞兔登上超級盃中場表演的大舞台，他也寫下歷史，成為首位以西語為主的西語裔獨唱歌手，擔任超級盃中場表演壓軸，締造音樂生涯的重要里程碑。

壞痞兔本名為歐卡西歐(Benito Antonio Martinez Ocasio)，他十年前還在波多黎各家鄉維加巴哈(Vega Baja)的超市擔任打包員；當時，他把拉丁都市創作音樂作品上傳SoundCloud，吸引大量聽眾與粉絲，知名度逐漸打開。

拉丁歌手壞痞兔(左一)在超級盃中場表演，邀請女神卡卡擔任嘉賓。(美聯社)
拉丁歌手壞痞兔(左一)在超級盃中場表演，邀請女神卡卡擔任嘉賓。(美聯社)

他後續推出多首熱門單曲與混音作品，並與多位雷鬼頓歌手及珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)、卡迪B(Cardi B)等國際巨星合作；首張專輯「X 100PRE」發行前，壞痞兔已躋身2018年全球串流播放量最高的十大歌手行列。

如今，他累積發行六張錄音室專輯，拿下六座葛萊美獎，並成為推動雷鬼動(reggaeton)全球化的關鍵人物；這種曲風源自波多黎各，曾被視為地下文化的拉丁都市音樂，如今透過壞痞兔的作品成功打進主流市場。

研究西語裔音樂暴紅現象的衛斯理學院(Wellesley College)美國研究助理教授佩特拉‧里維拉-里多(Petra Rivera-Rideau)指出，壞痞兔的音樂深受波多黎各社會環境影響，反映債務危機、瑪麗亞颶風與2019年示威浪潮等集體經驗，同時保留對快樂、社群與希望的想像，成為他跨越語言與文化界線，吸引全球聽眾的關鍵。

