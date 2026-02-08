我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英案將判刑 若罪行重大可判10年至終身監禁

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

NFL／布雷迪「沒有立場」惹怒球迷 改口支持愛國者奪超級盃

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
NFL傳奇四分衛布雷迪。（美聯社）
NFL傳奇四分衛布雷迪。（美聯社）

隨著愛國者隊準備在周日出戰超級盃，布雷迪（Tom Brady）最終決定表態支持這支他曾效力多年的老東家。

布雷迪曾帶領愛國者贏得六座超級盃冠軍，但本周他因一番言論遭到猛烈批評。他先前被問到愛國者將迎戰海鷹時，他稱「沒有什麼立場，就讓最好的球隊獲勝吧」。

外界認為，布雷迪可能是因為身兼轉播員、以及拉斯維加斯突擊者隊股東，想對超級盃保持中立，但他的言論仍引發新英格蘭廣大球迷的反彈。畢竟，布雷迪2024年才在愛國者隊名人堂聲稱「我是個愛國者。」

他在愛國者時期的多位前隊友同樣表達不滿。防守名將威爾福克（Vince Wilfork）直言布雷迪的說法是「胡扯」，考斯基（Rob Gronkowski）質疑他的動機，而塞繆爾（Asante Samuel）則聲稱，布雷迪是因嫉妒現任愛國者四分衛梅耶（Drake Maye）才會如此表態。

周五，布雷迪態度大轉彎。他在Instagram 寫道：「你知道我挺你，克拉夫特（Robert Kraft）。」他點名愛國者老闆克拉夫特，並補充說：「拿下第七枚戒指，這樣我們就能追平了。」

布雷迪在離開愛國者、轉投坦帕灣海盜後，拿下個人第七座超級盃冠軍。

超級盃 新英格蘭

上一則

NBA／馬刺21歲新秀40分大三元 與名人堂球星羅賓森並列

下一則

美國隊「黑科技外套」驚豔冬奧 30秒自動充氣 選手狂讚

延伸閱讀

「壞痞兔」備戰超級盃中場秀、合影庫克 透露將「盡情」表演

「壞痞兔」備戰超級盃中場秀、合影庫克 透露將「盡情」表演
超級盃1票難求 能進場的球迷年收入至少20萬

超級盃1票難求 能進場的球迷年收入至少20萬
「超級盃後遺症」2620萬人隔天想請假 人數或創新高

「超級盃後遺症」2620萬人隔天想請假 人數或創新高
超級盃倒數 灣區「星光」湧現…瑪莎史都華、大衛賴特曼都來了

超級盃倒數 灣區「星光」湧現…瑪莎史都華、大衛賴特曼都來了

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
谷愛凌。(歐新社)

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

2026-02-07 14:10
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅