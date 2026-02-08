NFL／布雷迪「沒有立場」惹怒球迷 改口支持愛國者奪超級盃

NFL傳奇四分衛布雷迪。（美聯社）

隨著愛國者隊準備在周日出戰超級盃 ，布雷迪（Tom Brady）最終決定表態支持這支他曾效力多年的老東家。

布雷迪曾帶領愛國者贏得六座超級盃冠軍，但本周他因一番言論遭到猛烈批評。他先前被問到愛國者將迎戰海鷹時，他稱「沒有什麼立場，就讓最好的球隊獲勝吧」。

外界認為，布雷迪可能是因為身兼轉播員、以及拉斯維加斯突擊者隊股東，想對超級盃保持中立，但他的言論仍引發新英格蘭 廣大球迷的反彈。畢竟，布雷迪2024年才在愛國者隊名人堂聲稱「我是個愛國者。」

他在愛國者時期的多位前隊友同樣表達不滿。防守名將威爾福克（Vince Wilfork）直言布雷迪的說法是「胡扯」，考斯基（Rob Gronkowski）質疑他的動機，而塞繆爾（Asante Samuel）則聲稱，布雷迪是因嫉妒現任愛國者四分衛梅耶（Drake Maye）才會如此表態。

周五，布雷迪態度大轉彎。他在Instagram 寫道：「你知道我挺你，克拉夫特（Robert Kraft）。」他點名愛國者老闆克拉夫特，並補充說：「拿下第七枚戒指，這樣我們就能追平了。」

布雷迪在離開愛國者、轉投坦帕灣海盜後，拿下個人第七座超級盃冠軍。