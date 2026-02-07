超級盃1票難求 能進場的球迷年收入至少20萬

我的頻道

世界新聞網／輯
超級盃每年吸引1億名觀眾收看轉播，今年在舊金山灣區的李維體育場（Levi's Stadium）舉行，估計約7萬人進場觀賽。（歐新社）
超級盃每年吸引1億名觀眾收看轉播，今年在舊金山灣區的李維體育場（Levi's Stadium）舉行，估計約7萬人進場觀賽。（歐新社）

NFL超級盃8日將在舊金山開打，一票難求；CNN報導，截至周五下午，轉售平台TickPick上最便宜的座位已超過3800美元，平均票價則高於6200美元。

1967年第一屆超級盃的兩張門票，換算今日通膨後的價格，約只相當於118.20 美元，也就是幾箱汽油的錢。如今，根據汽車資訊平台Edmunds 的分析，觀賽成本幾乎等同於「拿一輛2019年款Subaru Outback 去換」。

報導指出，對一般球迷來說，親臨超級盃往往是一生一次的機會，重點不只是比賽本身，而是整體體驗。

聖十字學院（College of the Holy Cross）體育經濟學家Victor Matheson表示：「對很多人而言，誰打進決賽其實並不重要，因為超級盃不只是一個體育現象，它更是一種文化現象。」

超級盃門票之所以難以取得，不僅因為需求驚人，也與分配方式有關。NFL擁有法律權限，能夠控制每一張超級盃門票的去向。以2014年的第48屆超級盃為例，在門票對外公開販售前，99%的門票早已分配完成。

在這些預先分配的門票中，NFL將35%分配給參賽的兩支球隊、5%給主辦球隊；其餘29支NFL球隊共分得35%；最後25%則提供給與NFL有關的個人與機構，包括企業、轉播網、媒體、贊助商以及超級盃主辦委員會。

球員與球隊工作人員享有最優先的購票權，之後不少球隊會將部分門票分配給贊助商作為回饋。真正流向一般大眾的門票，所剩無幾。

門票的稀缺性，迫使許多買家轉向價格高昂的二級市場，結果也讓超級盃觀眾的平均財富水準遠高於一般美國人。

路易斯安納州立大學在去年紐奧良超級盃後發布的經濟影響報告顯示，將近四分之一的現場觀眾家庭年收入超過 50萬美元，而多數人的收入介於20萬至50萬美元之間。

作為對照，僅有不到10%的觀眾家庭收入低於2024年美國家庭收入中位數8萬3730美元。

開賽前票價理論上仍有可能下滑，但即便出現折扣，通常也會被迅速搶購一空。

Matheson表示，在座位數量有限、觀眾收入水準又高的情況下，「你很可能會看到超級盃門票價格持續飆升。」

超級盃 NFL 路易斯安納州

