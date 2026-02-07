超級盃1票難求 能進場的球迷年收入至少20萬

超級盃每年吸引1億名觀眾收看轉播，今年在舊金山灣區的李維體育場（Levi's Stadium）舉行，估計約7萬人進場觀賽。（歐新社）

NFL超級盃 8日將在舊金山開打，一票難求；CNN報導，截至周五下午，轉售平台TickPick上最便宜的座位已超過3800美元，平均票價則高於6200美元。

1967年第一屆超級盃的兩張門票，換算今日通膨後的價格，約只相當於118.20 美元，也就是幾箱汽油的錢。如今，根據汽車資訊平台Edmunds 的分析，觀賽成本幾乎等同於「拿一輛2019年款Subaru Outback 去換」。

報導指出，對一般球迷來說，親臨超級盃往往是一生一次的機會，重點不只是比賽本身，而是整體體驗。

聖十字學院（College of the Holy Cross）體育經濟學家Victor Matheson表示：「對很多人而言，誰打進決賽其實並不重要，因為超級盃不只是一個體育現象，它更是一種文化現象。」

超級盃門票之所以難以取得，不僅因為需求驚人，也與分配方式有關。NFL擁有法律權限，能夠控制每一張超級盃門票的去向。以2014年的第48屆超級盃為例，在門票對外公開販售前，99%的門票早已分配完成。

在這些預先分配的門票中，NFL將35%分配給參賽的兩支球隊、5%給主辦球隊；其餘29支NFL球隊共分得35%；最後25%則提供給與NFL有關的個人與機構，包括企業、轉播網、媒體、贊助商以及超級盃主辦委員會。

球員與球隊工作人員享有最優先的購票權，之後不少球隊會將部分門票分配給贊助商作為回饋。真正流向一般大眾的門票，所剩無幾。

門票的稀缺性，迫使許多買家轉向價格高昂的二級市場，結果也讓超級盃觀眾的平均財富水準遠高於一般美國人。

路易斯安納州 立大學在去年紐奧良超級盃後發布的經濟影響報告顯示，將近四分之一的現場觀眾家庭年收入超過 50萬美元，而多數人的收入介於20萬至50萬美元之間。

作為對照，僅有不到10%的觀眾家庭收入低於2024年美國家庭收入中位數8萬3730美元。

開賽前票價理論上仍有可能下滑，但即便出現折扣，通常也會被迅速搶購一空。

Matheson表示，在座位數量有限、觀眾收入水準又高的情況下，「你很可能會看到超級盃門票價格持續飆升。」