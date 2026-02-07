8旬3老友：我們同看60年超級盃「今年恐最後一次全員到齊」

「我們已看了60屆超級盃」三位年逾八旬的老球迷說，這是最後一次一起觀賽。圖左起為「從未錯過任何一屆超級盃俱樂部」的僅存成員克里斯曼、伊頓和亨舍爾。(美聯社)

今年的超級盃 對三位年逾八旬老人來說，意義格外重大。因為，這不但是他們自1967以來年年親臨現場觀看且從未缺席的第60屆超級盃；也可能是他們最後一次全員到齊參與這項盛事。

美聯社報導，今年將過90長壽的緬因州居民克里斯曼(Don Crisman)、86歲的密西根州居民伊頓(Gregory Eaton)和84歲的佛州居民亨舍爾(Tom Henschel)，是「從未錯過任何一屆超級盃俱樂部」(never missed a Super Bowl club)僅存的成員。

今年超級盃8日在加州 聖克拉拉的李維體育場(Levi’s Stadium)舉行，由西雅圖海鷹隊(Seattle Seahawks)對陣新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)。克里斯曼是愛國者隊鐵桿球迷，他非常興奮能夠親眼見證愛國者隊第12次打入超級盃；但他也說：「我們已看了60屆，這絕對是最後一次了。」

歲月不饒人；三人之中至少有兩位必須接受行動能力下降的事實。克里斯曼與亨舍爾1983年在超級盃上相識。亨舍爾因中風，說話和走路都不方便，兩人都說，今年是到現場觀看超級盃的最後一次，不過他們以前也說過相同的話。

伊頓2010年代中期才認識克里斯曼和亨舍爾。伊頓在底特律經營運輸公司，是三人之中唯一尚未退休者。他仍渴望看到自己支持的底特律雄獅隊(Detroit Lions)打進超級盃。所以他打算只要體力允許，就繼續到場觀賽。

但伊頓也承認，超級盃的費用和龐大宣傳造勢愈來愈讓人難以承受，「比賽的確盛大有趣，但也愈來愈商業化了。光是去一趟就要花掉一萬元。」。

談起過去觀賽種種，三人關注的往往不是場上的精采對決，而是截然不同的今昔氛圍。亨舍爾1969年在超級盃比賽當天用12元買到一張球票；克里斯曼為了觀看1968年超級盃，搭了24小時火車到邁阿密。身為非裔 的伊頓，則很難忘記1988年威廉斯(Doug Williams )成為首位贏得超級盃的非裔四分衛之前的漫長歲月。