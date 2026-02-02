我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快速清除車輛積雪 掌握4要訣

WSJ獨家:指控加巴德涉不法的吹哨者檢舉 在內部被擋

超級盃廣告30秒售1000萬美元創紀錄 品牌商重返電視行銷

中央社倫敦2日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
職業美式足球聯盟（NFL）第60屆超級盃（Super Bowl LX）訂2月8日在加州聖克拉拉（Santa Clara）李維體育館（Levi's Stadium）舉行，由西雅圖海鷹與新英格蘭愛國者捉對廝殺。美聯社
職業美式足球聯盟（NFL）第60屆超級盃（Super Bowl LX）訂2月8日在加州聖克拉拉（Santa Clara）李維體育館（Levi's Stadium）舉行，由西雅圖海鷹與新英格蘭愛國者捉對廝殺。美聯社

第60屆超級盃8日登場，轉播商國家廣播環球集團表示售出的廣告時段庫存更勝往年，甚至有企業付1000萬美元購買30秒廣告時段，顯示品牌商正重返電視行銷。

職業美式足球聯盟（NFL）第60屆超級盃（Super Bowl LX）訂2月8日在加州聖克拉拉（Santa Clara）李維體育館（Levi's Stadium）舉行，由西雅圖海鷹與新英格蘭愛國者捉對廝殺。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，這個廣告費不只創下紀錄，還將為美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）帶來可觀收入。NBCUniversal預計將透過旗下美國國家廣播公司（NBC）頻道、西語頻道世界電視台（Telemundo）以及串流平台Peacock轉播超級盃。

NBCUniversal全球廣告與夥伴關係主管馬歇爾表示，2026年超級盃將是美國廣告業投放規模最大的一屆賽事。

馬歇爾說，廣告主今年平均支付800萬美元購買超級盃30秒廣告時段，與去年最高單價持平，反映行銷商正重返傳統電視廣告形式，並指出「少數」品牌支付逾1000萬美元購買廣告時段。

2025年超級盃吸引美國1億2770萬次電視和串流平台觀看次數，刷新歷史紀錄。

馬歇爾說：「這些都創下新紀錄。體育市場目前非常強勢，從奧運到超級盃表現都十分亮眼。」

他還說，超級盃廣告時段在秋季美式足球球季登場前就搶購一空，創歷來最快完銷紀錄，「我們在預售階段賣出的超級盃廣告時段遠勝往年」。

超級盃廣告費創新高，反映廣告主對傳統30秒電視廣告需求復甦。近年來隨著部分廣告預算轉向線上，曾經是廣告業支柱的電視廣告逐漸遭到邊緣化。

影音串流巨擘Netflix和Amazon Prime推出支援廣告的訂閱方案，也使外界重新聚焦電視廣告的製作。

馬歇爾指出，過去大舉投入串流或社群媒體的廣告主已開始重返傳統廣告，不論是針對運動賽事或者廣播節目，「因為他們發現觸及率或轉換率不如預期。這並非單一現象」。

馬歇爾也說，今年超級盃廣告主打幽默風格，因應美國社會當前的嚴肅氛圍。

超級盃 加州 新英格蘭

上一則

NBA／MVP對決 亞歷山大裡子、面子都贏約柯奇

延伸閱讀

字跡如人

字跡如人
為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅
NBA／狀元佛雷格轟34分又白搭 獨行俠不敵火箭吞4連敗

NBA／狀元佛雷格轟34分又白搭 獨行俠不敵火箭吞4連敗
NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

NBA／唐西奇回達拉斯轟33分 湖人逆轉獨行俠止敗

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
澤瑞夫（Alexander Zverev，右）在澳網8強賽擊敗美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）。（美聯社）

澳網／24記愛司球拍下美國華裔新星 澤瑞夫連3年闖4強

2026-01-27 09:36

超人氣

更多 >
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺