NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

職業美式足球聯盟NFL 進入季後賽最後階段，新英格蘭愛國者四分衛梅耶今天在暴風雪 中率隊以10：7險勝丹佛野馬，這是愛國者自「布雷迪王朝」後，首度挺進超級盃 。

中央社引述法新社報導，這場在嚴寒與暴風雪中進行的NFL美聯冠軍賽（AFC Championship），雙方因天候影響得分有限。梅耶（Drake Maye）上半場持球達陣，下半場則耐心推進，最終替愛國者拿下致勝的射門機會。

這場比賽在攝氏零下6度的低溫進行，積雪使球場視線變得極差，愛國者身穿白色球衣，幾乎與雪地融為一體，球員頻頻滑倒，戰況艱辛。

愛國者獲勝後，將於2月8日在加州聖克拉拉（Santa Clara）舉行的第60屆超級盃（Super Bowl LX）迎戰洛杉磯公羊與西雅圖海鷹之間的勝隊，這也將是愛國者挑戰創紀錄的第7座超級盃冠軍。

這場勝利凸顯愛國者在布雷迪（Tom Brady）時代6度贏得超級盃冠軍後，歷經前兩季3勝14敗的低潮，終於在新任總教練弗拉貝（Mike Vrabel）領軍下，以驚艷的17勝3敗，自2019年後首次拿下競爭激烈的聯盟冠軍。

現年23歲的梅耶今年是他在NFL的第2個賽季，他與公羊四分衛史塔福（Matthew Stafford）都被看好拿下年度最有價值球員（MVP）。