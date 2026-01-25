我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯1事有遺憾

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

NFL／愛國者10：7險勝野馬 暴風雪中拿下超級盃門票

中央社／丹佛25日綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)
NFL新英格蘭愛國者以10比7險勝丹佛野馬，挺進超級盃。(美聯社)

職業美式足球聯盟NFL進入季後賽最後階段，新英格蘭愛國者四分衛梅耶今天在暴風雪中率隊以10：7險勝丹佛野馬，這是愛國者自「布雷迪王朝」後，首度挺進超級盃

中央社引述法新社報導，這場在嚴寒與暴風雪中進行的NFL美聯冠軍賽（AFC Championship），雙方因天候影響得分有限。梅耶（Drake Maye）上半場持球達陣，下半場則耐心推進，最終替愛國者拿下致勝的射門機會。

這場比賽在攝氏零下6度的低溫進行，積雪使球場視線變得極差，愛國者身穿白色球衣，幾乎與雪地融為一體，球員頻頻滑倒，戰況艱辛。

愛國者獲勝後，將於2月8日在加州聖克拉拉（Santa Clara）舉行的第60屆超級盃（Super Bowl LX）迎戰洛杉磯公羊與西雅圖海鷹之間的勝隊，這也將是愛國者挑戰創紀錄的第7座超級盃冠軍。

這場勝利凸顯愛國者在布雷迪（Tom Brady）時代6度贏得超級盃冠軍後，歷經前兩季3勝14敗的低潮，終於在新任總教練弗拉貝（Mike Vrabel）領軍下，以驚艷的17勝3敗，自2019年後首次拿下競爭激烈的聯盟冠軍。

現年23歲的梅耶今年是他在NFL的第2個賽季，他與公羊四分衛史塔福（Matthew Stafford）都被看好拿下年度最有價值球員（MVP）。

超級盃 NFL 暴風雪

上一則

NBA／羅斯1號球衣正式退役 感動之夜獲公牛兩大傳奇致敬

下一則

NBA／冬季風暴襲美 「金塊對灰熊」、「獨行俠對公鹿」比賽延期

延伸閱讀

場邊人語／野馬先衝 最後撲空

場邊人語／野馬先衝 最後撲空
超級盃將開打 灣區公共運輸加密班次與接駁

超級盃將開打 灣區公共運輸加密班次與接駁
超級盃倒數 李維球場升起官方旗幟 NFL名人史蒂夫‧楊等見證

超級盃倒數 李維球場升起官方旗幟 NFL名人史蒂夫‧楊等見證
灣區中餐廳「喜福居」登信使報超級盃飲食指南

灣區中餐廳「喜福居」登信使報超級盃飲食指南

熱門新聞

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
U23男足亞洲盃決賽中，中國隊以0:4不敵衛冕冠軍日本隊。(新華社)

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

2026-01-24 12:56
湖人以100億元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 (美聯社)

NBA／湖人100億元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

2026-01-22 19:06
世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田，在澳網打敗梅德維夫，挺進男單8強。 歐新社

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

2026-01-25 16:41
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
烏克蘭選手奧利尼科娃。（路透）

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 她將榮耀獻給烏克蘭前線老爸

2026-01-20 03:33

超人氣

更多 >
非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶
接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？